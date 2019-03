Manche trifft es wirklich plötzlich, der Hals wird steif und schmerzt. In diesem Fall sprechen Mediziner von akuten Nackenschmerzen. Die können bis zu drei Wochen anhalten und auch nach einer Schmerzpause nochmal wiederkehren. Sie sind in der Regel harmlos, aber es gibt Ausnahmen. Das bedeutet für Sie: Schmerzt plötzlich der Nacken, klären Sie ab, ob Sie noch weitere Symptome haben. Das können etwa Taubheit in den Fingern oder Füßen, Übelkeit oder auch Sehstörungen sein. Ist das nicht der Fall, klingen die akuten Schmerzen in der Regel nach ein paar Tagen oder Wochen wieder ab. Dauern die Schmerzen länger als 12 Wochen, spricht man von chronischen Schmerzen. Die müssen Sie in jedem Fall behandeln, auch wenn nicht unbedingt eine ernste Ursache dahinter stecken muss. Wichtig ist auch, herauszufinden, ob ihre Schmerzen körperliche Ursachen haben oder eventuell eine psychische Belastungsstörung dahinter steckt. Deshalb: Wenn Sie nicht sicher sind, woher Ihre Schmerzen kommen, klären Sie es frühzeitig mit Ihrem Arzt ab.

Unser Nacken ist ein komplexes, äußerst bewegliches Gebilde aus Muskeln, Nervenbahnen, Sehnen und dem Fasziengewebe. Angeschlossen sind der für die Größe des Halses verhältnismäßig schwere Kopf, der Rumpf und die Schultern. Enorm viele Möglichkeiten also, sich falsch zu belasten, zu verzerren und zu verletzen. So kann es schon ausreichen, wenn Sie nachts nur falsch und verdreht liegen. Dabei können Nerven gedrückt werden, was zu Kribbeln und Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen führen kann und eben zu Schmerzen im Nacken. Viel häufiger sind aber Haltungsfehler Ursache für die Schmerzen. Sitzen Sie falsch oder zu lange vor dem Computer, schauen Sie viel und im falschen Winkel auf Handy oder Tablet oder haben Sie gar die falschen Schuhe an. Das und andere Fehlhaltungen mehr können bewirken, dass sich die Nackenmuskeln verspannen. Auch Kälte oder dauerhafter Luftzug können derart negativ auf die Muskeln wirken. Sie werden nicht mehr richtig durchblutet, verkrampfen und schmerzen. Gleiches gilt für das Fasziengewebe, das die Muskulatur umgibt, auch dort kann es durch Fehlhaltungen zu Verklebungen und einer Unterversorgung kommen. Auch ein sogenanntes Schleudertrauma, etwa nach einem Autounfall, kann heftige Schmerzen verursachen. Hier werden die Muskeln in der Regel stark gezerrt. Das kann oft auch erst Tage später zu einer Schmerzreaktion führen.