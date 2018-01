Polizei und Rettungsdienst: 110 und 112

Die 112 ist eine der wichtigsten Notfallnummern überhaupt, denn hier geht es im Zweifel um Leben und Tod. Die Rettungswache hilft bei Bränden, Unfällen und lebensbedrohlichen Erkrankungen. Sie gilt sogar europaweit. Im Gegensatz dazu erreicht man unter der 110 die Polizei, die unter anderem für Straftaten wie Überfälle und Einbrüche verantwortlich ist. Zum Rettungsdienst gehört außerdem die Notfallnummer der Seenotrettung, die unter der 124 124 erreichbar ist. Übrigens: Die 115, mit der man in der DDR den „Schnellen Medizinischen Dienst“ erreicht hat, ist heute die sogenannte „Behördennummer“ für alle Belange rund um Verwaltungsfragen.

W-Fragen beantworten

Wer den Notruf wählt, sollte zuerst die wichtigsten W-Fragen beantworten: Wer ruft an? Wo befindet man sich? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verletzung liegt vor? Noch während der Mitarbeiter der Notfallstelle diese Daten eingibt, fährt ein Rettungswagen im Ernstfall los. Wenn ein Anrufer seinen Standort nicht so präzise benennen kann, beispielsweise weil er sich in einem Waldgebiet befindet, besteht die Möglichkeit einer Handyortung.

Notrufsäulen

Handys sind der schnellste Weg, um einen Notruf abzusetzen. Aber Vorsicht: Ohne SIM-Karte funktionieren Handy-Notrufe nicht mehr. Deshalb raten Experten, Kinder wenigstens mit einem Prepaid-Vertrag auszustatten. Problematisch ist es auch, wenn man sich in einem Funkloch befindet oder nach einem Unfall beispielsweise nicht ans Handy kommt. Dafür gibt es heute vor allem auf Autobahnen noch Notrufsäulen.

Notrufe für Gehörlose oder Schwerhörige

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Für Gehörlose gibt es das sogenannte Notruf-Fax: Ein vorgefertigtes Formular kann dabei ausgefüllt und an die Polizei oder Feuerwehr gefaxt werden. Die Vorlagen findet man beispielsweise auf der Internetseite der Polizei des jeweiligen Bundeslandes. Auch ein Notruf via SMS ist möglich.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Nicht bei allen Beschwerden sollte man gleich einen Notarzt rufen oder in die Notfallaufnahme fahren. Bei Symptomen wie Bauchschmerzen, hohem Fieber oder Schnupfen kann man auch an Feiertagen und am Wochenende einen niedergelassenen Arzt aufsuchen. Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreicht jeder den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der an den diensthabenden Arzt oder die Praxis verweisen kann. Bei Problemen mit Zähnen gibt es übrigens den zahnärztlichen Notdienst. Wer den Notdienst jeweils sicherstellt, ist in regionalen Zeitungen veröffentlicht oder im Internet zu erfahren.

Giftnotrufe: 0361 - 73 07 30

Sowohl Ärzte als auch Privatpersonen können sich an den sogenannten „Giftnotruf“ wenden. Hilfreich ist die Nummer vor allem für Eltern, wenn ihre Kinder beispielsweise Medikamente verschluckt haben. Die Nummer ist allerdings nicht zentral, sondern von Region zu Region unterschiedlich. In Mitteldeutschland können sich Betroffene 24 Stunden an die 0361-73 07 30 in Erfurt wenden. Wer anruft, sollte mit den W-Fragen vor allem folgendes beantworten können: Wer (Alter, Größe und Gewicht) hat was wann wie und wie viel eingenommen? Sind bereits Symptome einer Vergiftung aufgetreten, empfiehlt es sich aber sofort den Rettungsdienst anzurufen.

Apothekennotruf: 0800 - 00 22833

Auch Apotheken haben eine Notrufnummer. Beim Apothekennotdienst bekommt man allerdings keine Information über die Medikamente, sondern die nächste geöffnete Apotheke in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen genannt.

Seelsorge: 0800 – 111 0 111

Seelsorge-Notfallnummer gibt es für verschiedene Lebensbereiche. Die Beratung erfolgt anonym und kostenlos.

Bildrechte: IMAGO 0800 – 111 0 111 (222): Seelsorge und Beratung bei Krisen und Problemen jeglicher Art

0800 – 111 0 333: Hilfetelefon speziell für Kinder

0800 – 111 0 550: Elterntelefon für Probleme von Eltern mit Kindern

0800 40 40 020: Hilfstelefon für Schwangere in Not, Beratung bis hin zur anonymen Geburt

0800 0116 016: Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

Kreditkarte: 116 116