Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld - wer Lotto spielt, träumt genau davon. Millionengewinne sind beim Lotto auch online möglich. Das Konto ist schnell eingerichtet, die Tipps schnell abgegeben und dann brauchen Sie nur noch Glück. Doch Vorsicht: Gerade beim online Lottospiel können Sie trotz richtiger Zahlen leer ausgehen. Wir sagen Ihnen, wie Sie seriöse Anbieter von unseriösen unterscheiden.

Der Klassiker...

...ist ein Tipp bei der staatlichen Lottogesellschaft. Vertreten ist die durch eigenständige Betriebe in jedem Bundesland. Und das mitunter schon sehr lange: Seit 1713 wird in Sachsen staatlich kontrolliert Lotto gespielt, August der Starke hat´s eingeführt. Die klassischen Annahmestellen sind dabei der Kiosk oder Zeitungsladen. Immer mehr Spieler geben ihre Tipps aber auch online ab. Die Preise für Spiele und Tipps sind im Allgemeinen gleich. Vorteil am Kiosk: Der persönliche Kontakt inklusive Beratung und der Sicherheit, dass Sie wirklich nach Recht und Gesetz dem Glücksspiel frönen.

Die Online-Angebote

Es gibt für die klassischen Lottospiele wie 6 aus 49, die Glückslotterie oder Jackpotspiele hauptsächlich drei Anbieter. Erstens das staatliche Lottoportal, hier spielen Sie direkt beim Anbieter und am sichersten. Zweitens Kooperationspartner der staatlichen Lotterien, hier spielen sie die gleichen zugelassenen Spiele, nur über einen Vermittler. Drittens Anbieter sogenannter schwarzer Wetten, hier schließen Sie nur Wetten auf den Ausgang der staatlichen Lotterie ab, obwohl Sie auch hier einen Tippschein ausfüllen. Diese dritte Form ist für ihren Spieleinsatz die unsicherste. Der Unterschied ist nicht immer sofort zu erkennen.

Das staatliche Lottoportal

Bildrechte: IMAGO Mitspielen ist hier ganz einfach, einzige Bedingung: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Nun melden Sie sich mit Name, Adresse und Geburtsjahr an. Ihr Alter wird durch eine Abfrage bei der Schufa abgeklärt. Stimmen Ihre Angaben, dann eröffnen Sie ein Spielerkonto. Maximal 1.000 Euro können Sie hier pro Monat aufladen und dann für Spieleinsätze verwenden. Ihre Tipps für beispielsweise Lotto oder Toto geben Sie wie auf einem richtigen Schein ab und wählen Spielscheinnummern und alle Extraauslosungen, an denen Sie teilnehmen möchten. Der aktuelle Preis für Ihr Spiel wird Ihnen fortlaufend angezeigt. Er wird erst nach einer endgültigen Bestätigung von Ihrem Spielerkonto abgebucht, das Spiel ist somit rechtskräftig. Nun brauchen Sie nur noch auf die richtige Zahlen zu warten. Großer Vorteil: Sie müssen nicht jede Ziehung beobachten oder keine Scheine aufheben. Denn falls Sie tatsächlich gewinnen, wird Ihre Gewinnsumme direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen. So können Sie nichts verpassen oder vergessen. Ob Sie dauerhaft spielen wollen, mit Systemtipps oder automatisch tippen, das stellen Sie alles nach Belieben ein. Sie können sich nur bei der für Ihr Bundesland zuständigen Lottostelle online anmelden, ein Sachse zum Beispiel bei Sachsenlotto.de. Übrigens auch beim klassischen Spielen können Sie einem vergessenen Gewinn oder dem Lottoscheinverlust vorbeugen. Lassen Sie sich einfach in Ihrem Kiosk als Spieler mit einer Lottocard registrieren.

Die Kooperationspartner der staatlichen Lotterie

Anbieter wie etwa lotto24.de, Fabe.de oder Lotterie.de sind eigenständige Unternehmen, welche die Spiele der staatlichen Lotterie auf eigenen Seiten anbieten. Das wird dort auch ganz klar so kommuniziert. In den AGBs finden Sie dann Erklärungen wie etwa, dass Sie bei Tippen zwei Verträge eingehen: erstens mit dem unmittelbaren Anbieter, er bekommt dafür von Ihnen eine kleine Gebühr und vermittelt zur staatlichen Lotterie. Den eigentlichen Tipp geben Sie dann direkt beispielsweise bei Sachsenlotto ab. Und von dort kommt auch im Falle eines Gewinns die Zahlung. Dieser kleine Umweg kostet Sie ein paar Cent pro Tipp. Bei einem 12er Spielschein kann das aber schnell zwei Euro und mehr pro Spieltag ausmachen.

Anbieter schwarzer Wetten