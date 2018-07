Als Organspende bezeichnet man die Zurverfügungstellung von Organen zur Transplantation. Niere, Leber, Herz, Lunge, Pankreas und Dünndarm können von einem verstorbenen Spender auf einen Empfänger übertragen werden. Außerdem lassen sich auch Gewebe verpflanzen, zum Beispiel Hornhaut oder Knochen.

In Deutschland gilt die Regel, dass bei der Organentnahme nach dem Tod zuvor der Hirntod festgestellt werden muss. Neben dieser postmortalen Organspende gibt es die Lebendspende. "Die Lebendspende einer Niere oder eines Teilstücks der Leber ist nur unter Verwandten ersten oder zweiten Grades, unter Ehepartnern, Verlobten und unter Menschen möglich, die sich in besonderer persönlicher Verbundenheit nahestehen", erklärt Birgit Blome von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). In seltenen Fällen ist auch bei anderen Organen eine Lebendspende von Teilen eines Organs möglich. Das betrifft die Lunge, den Dünndarm und die Bauchspeicherdrüse. Im Transplantationsgesetz ist allerdings geregelt, dass eine Organspende nach dem Tod grundsätzlich Vorrang hat. "Das heißt, dass der mögliche Empfänger der Lebendspende zeitgleich auf der Warteliste für ein postmortales Organ registriert sein muss. Zudem prüft eine unabhängige Gutachterkommission, ob die Spende freiwillig und ohne finanzielle Interessen geschieht", so die Expertin weiter.

Der deutsche Weg der Organspende

Die eigene Entscheidung zur Frage einer Organ- und Gewebespende soll in Deutschland jeder zu Lebzeiten möglichst schriftlich festhalten – und zwar in einer Patientenverfügung oder auf einem Organspendeausweis. Dies geschieht alles auf freiwilliger Basis, keiner darf dazu gezwungen werden.

Der Organspendeausweis

Bildrechte: IMAGO Auf dem Organspendeausweis wird in Deutschland angegeben, ob man nach dem Ableben einer Organ- und Gewebespende vollständig oder mit Einschränkungen zustimmt oder ob man sie ablehnt. Es ist ratsam, den Organspendeausweis stets bei sich zu tragen, am besten in der Nähe des Personalausweises oder des Führerscheins, da bei einem Unfall oder einer Erkrankung zunächst diese Dokumente angesehen werden. Die Krankenkassen sind in regelmäßigen Abständen dazu verpflichtet, ihre Versicherten zum Thema Organspende anzuschreiben und zu informieren. Der Organspendeausweis kann auf den Webseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kostenlos bestellt oder auch gleich heruntergeladen werden. Beim Ausfüllen müssen nur wenige grundlegende Dinge beachtet werden: "Wichtig ist zum Beispiel, dass der Ausweis mit Datum versehen und unterschrieben wird. Überträgt man die Entscheidung auf eine andere Person, sollten stets die aktuellen Kontaktdaten angegeben werden", so Blome. "Wer außerdem eine Patientenverfügung hat, sollte unbedingt darauf achten, dass die Erklärung zur Organspende darin enthalten ist und mit der Erklärung im Organspendeausweis übereinstimmt."

Wenn die Angehörigen entscheiden müssen

Hat ein Verstorbener oder eine Verstorbene keine Entscheidung für oder gegen eine Organspende schriftlich hinterlegt, werden die Angehörigen gebeten, eine Entscheidung nach dem vermuteten Willen des oder der Verstorbenen zu treffen. Daher sollte man der Familie seinen Wunsch frühzeitig mitteilen.

Kritik an der Organspende

Bildrechte: colourbox Obwohl einiges für die Organspende spricht, haben viele auch ernstzunehmende Schwierigkeiten damit. Weil die postmortale Spende eben das eigene Sterben voraussetzt, wird der Gedanke daran gern verdrängt. Und wer sich damit auseinandersetzt, wird mehr oder weniger stark auch mit Fragen und Ängsten konfrontiert. Einige befürchten, im Notfall könnten die Ärzte zu früh mit der Organentnahme beginnen und so eine letzte Überlebenschance nehmen. Um das zu verhindern, hat der Gesetzgeber aber den Hirntod als entscheidende Voraussetzung für die Organentnahme vorgeschrieben. Erst wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander den "unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktionen" festgestellt haben, darf mit der Organentnahme begonnen werden. Um die Rechtmäßigkeit auch später nachweisen zu können, müssen sie ihre Untersuchungen schriftlich dokumentieren.

Angehörige, die eine Entscheidung treffen müssen, fühlen sich in der akuten Situation von den Ärzten oft zur Zustimmung gedrängt. Einige bereuen ihr Ja später sogar, weil sie sich dadurch nicht mehr richtig von der oder dem Verstorbenen verabschieden konnten oder weil ihnen die Zeit gefehlt hat, alle Argumente abzuwägen. Doch wenn jemand nach einem Unfall hirntot ist nicht allzu viel Zeit, um Organe entnehmen zu können. Weil also relativ schnell geklärt werden muss, ob eine Zustimmung zur Organspende besteht, lässt sich dieser Zeitdruck nicht vermeiden. Darum ist es am besten, seine Entscheidung im Organspendeausweis zu bekunden, und auch die Angehörigen über die eigene Haltung zu dieser Frage zu informieren.

Organspenderegeln im Ausland

Die Organspende ist innerhalb Europas unterschiedlich geregelt. Bei der "Erweiterten Zustimmungslösung" in Dänemark, Großbritannien oder den Niederlanden beispielsweise muss der Spender zu Lebzeiten ausdrücklich erklärt haben, dass er als Spender zur Verfügung steht. Die Angehörigen können allerdings auch bei Nichtvorhandensein dieser Erklärung ihre Zustimmung zur Spende erteilen.

In anderen Ländern wie Frankreich, Italien, Österreich und Spanien gilt die Widerspruchslösung. Hier wird jeder Verstorbene automatisch als Spender angesehen, es sei denn, er hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. In einigen Ländern haben die Angehörigen das Recht einer Organentnahme bei der verstorbenen Person zu widersprechen, sollte keine Entscheidung der verstorbenen Person vorliegen. Diese Widerspruchsregelung mit Einspruchsrecht gilt beispielsweise in Belgien und Kroatien.

Grundsätzlich gilt beim Umgang mit der Organspende immer die gesetzliche Regelung des Landes, in dem man sich gerade aufhält. Touristen könnten also im Ausland ungewollt zu Spendern werden. "Erfahrungsgemäß werden immer noch einmal die Angehörigen nach dem vermuteten Willen des Verstobenen gefragt. Daher ist es hilfreich, einen ausgefüllten Organspendeausweis bei sich zu tragen – am besten auch in der Sprache des jeweiligen Aufenthaltslandes", rät die Expertin vom DSO.

Fazit