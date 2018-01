Bei einer Paar- oder Eheberatung kommt es in erster Linie darauf an, die erwähnten Spiralen zu durchbrechen. Sie bekommen hier einen Raum, in dem Sie miteinander reden können, betreut von einem neutralen Moderator. Er steuert das Gespräch und sorgt dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Es kommt darauf an, in Ruhe zuzuhören, was den Partner stört oder frustriert, was er sich wünscht. Schon dieses Ausreden-Können und das Gefühl, dass einem zugehört wird, kann viel bewirken. Durch Verhaltens- und Paartraining können Wünsche und Probleme dabei noch stärker sicht- und fühlbar gemacht werden. Durch die gemeinsame Arbeit wird Ihnen ein Therapeut auch Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie selber an den Konflikten arbeiten können. Die Partner werden im Idealfall wieder sensibel für das, was der Andere möchte. Möchte ein Partner zunächst nicht an einer solchen Beratung teilnehmen, kann auch einzeln begonnen werden.