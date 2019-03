In Deutschland wurden 2017 in Drogeriemärkten, Apotheken und über das Internet Nahrungsergänzungsmittel für rund 1,2 Milliarden Euro gekauft. Den größten Anteil am Markt haben Vitaminpräparate. Jedoch steigt der Anteil der verkauften Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen Inhaltstoffen. Hierbei sollte man aber genau auf die Zutatenliste achten.

Sogenannte "Botanicals", also Nahrungsergänzungsmittel aus Extrakten von Pflanzen, Pilzen, Algen oder Flechten, werden von Millionen Deutschen eingenommen und verstärkt nachgefragt. Aus allen Teilen der Welt überschwemmen diese Speziallebensmittel in Form von Pulver, Kapseln, Pastillen oder Tabletten den Markt. Gerade bei pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln wird gern mit 'Natürlichkeit' geworben, was per se den Eindruck eines sicheren Mittels suggeriert. Doch in den vermeintlich harmlosen Mitteln stecken oft unerforschte und/oder giftige Substanzen.