Während der Probezeit besteht keine Urlaubssperre. Die Mitarbeiter erwerben aber erst nach jedem vollen Monat, den sie gearbeitet haben, rechnerisch ein Zwölftel ihres Jahresurlaus. "Fakt ist also, dass Arbeitnehmer auch in der Probezeit Anspruch auf Erholungsurlaub haben. Allerdings muss der Chef eben nur so viele Tage gewähren, wie anteilig erworben wurden." Die meisten Chefs sind durchaus dankbar, wenn bereits einige Urlaubstage in der Probezeit genommen werden. Kündigt das Unternehmen während der Probezeit das Arbeitsverhältnis, muss es dem Mitarbeiter den ihm noch zustehenden Resturlaub gewähren. Ist dies nicht möglich, muss er dem Arbeitgeber den Urlaub auszahlen.