Sattgrün, dicht und gepflegt – so stellen sich die meisten Gartenbesitzer ihren Rasen vor. Gerade nach dem Winter sieht die Realität jedoch leider anders aus. Deshalb ist der Frühling die richtige Zeit, den Rasen so zu pflegen, dass er in der Gartensaison kräftig und gleichmäßig wachsen kann.

Bildrechte: IMAGO

Ein normal genutzter Hausrasen sollte ausreichend gedüngt werden, damit nicht so viel Unkraut durchdringen kann. „Ausreichend heißt drei bis vier Mal im Jahr. Das bringt ein deutlich besseres sichtbares Ergebnis“, so der Experte. „Dünger enthalten in der Regel Stickstoff, Kalium, Phosphor und Magnesium in der Dosierung, wie es die Rasengräser brauchen“, ergänzt Nonn. Wichtig ist, dass der Dünger gleichmäßig auf die ganze Rasenfläche aufgebracht wird. Wer sich das nicht zutraut, sollte einen Düngerstreuer oder einen Streuwagen verwenden. „Die gleichmäßige Verteilung ist extrem wichtig. Jede Graspflanze muss die Nährstoffe aufheben, die sie braucht. Wo zu viel gedüngt wird, können sie schnell verbrennen. Wenn zu wenig gedüngt wird, dann hungern die Gräser.“ Übrigens: Der beste Zeitpunkt zum Düngen ist ein bedeckter Tag, an dem es bald regnen wird. Mit dem Regenwasser sickern die Nährstoffe besonders gut in den Boden ein und können die Rasenwurzeln so optimal versorgen. Wird an einem trockenen Tag gedüngt, müssen Besitzer anschließend selbst intensiv wässern.