Guter Rasensamen muss nicht teuer sein. Vielmehr kommt es auf die richtige Sorten-Mischung an. Lassen Sie sich als Kunde nicht von Aufdrucken wie "Premium-Mischung" oder "Qualitäts-Rasen" beeindrucken. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, welche Kriterien für solche Bezeichnungen erfüllt werden müssen. Orientieren Sie sich deshalb am Aufdruck RSM-Qualität. RSM steht für Regel-Saatgut-Mischung und ist eine Richtlinie zum Mischverhältnis von Saatgut im Garten- und Landschaftsbau. Acht verschiedene RSM-Standards gibt es: RSM-1 steht beispielsweise für Zierrasen, RSM-3 für Spielrasen oder RSM-5 für Parkplatzrasen. Die Standards werden von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. definiert. Achtung: No-Name-Produkte oder Billig-Samen aus dem Internet enthalten oft Gräsersamen für Viehfutter. Diese wachsen sehr schnell hoch, was den Gärtner zunächst freut. Sie verdrängen allerdings andere Sorten und es können Stellen entstehen, die von Wildkräutern bzw. Unkraut besetzt werden. Außerdem sind solche Mischungen nicht besonders resistent.

Bevor Sie eine Rasenfläche neu anlegen, prüfen Sie den Boden auf seine Beschaffenheit. Feste Flächen müssen aufgelockert und eventuell mit Sand gemischt werden. So steht dort später nicht das Wasser und ertränkt die Samen. Lassen Sie sich zur Bestimmung des Nährstoffgehaltes des Bodens am besten in einem Fachmarkt beraten. Halten Sie sich bei der Rasenmenge, die Sie pro Quadratmeter säen, an die Hinweise der Hersteller. Sie können entweder mit Hand oder einem Aussaatwagen (gibt es im Fachhandel zu leihen) sähen. Der beste Zeitpunkt zur Neuaussaat ist April bis Mai. Der Boden braucht nämlich eine durchgängige Temperatur von mindestens acht Grad. Zu heiß sollte es nicht sein, da der Samen am Anfang viel Feuchtigkeit und möglichst gleichmäßige Bedingungen braucht. So gesehen können Sie es auch im milden Spätsommer bis Frühherbst versuchen. Lassen Sie sich beim Feuchthalten und Warten nicht entmutigen: Guter Samen braucht mindestens sieben bis zum Teil zwanzig Tage, ehe er keimt. Nachsäen können Sie das ganze Jahr über, am besten unmittelbar nach dem Rasenmähen. Neben regelmäßigem Mähen sollte der Rasen auch drei- bis viermal im Jahr gedüngt werden. Ausnahme: Sie lassen den Grasschnitt liegen und mulchen somit Ihren Rasen. Das unterdrückt zum Teil das Unkraut, liefert dem Rasen aber vor allem wichtige Nährstoffe zurück.