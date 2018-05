Ersthundehaltern empfiehlt unsere Expertin prinzipiell keine Welpen: „Bei älteren und erwachsenen Hunden kann man eher erkennen, was man bekommt. Sie sind nicht so zeitintensiv wie Welpen und man kann auch nicht mehr so viel falsch machen bei der Erziehung. Bei Welpen dagegen können Fehler in der Erziehung lebenslange Folgen haben.“