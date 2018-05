Trotz guter Beschäftigungslage und niedriger Arbeitslosenzahlen gibt es immer noch rund eine Million Leiharbeiter in Deutschland. Leiharbeit ist immer wieder ein Thema politischer Debatten. Waren Leiharbeiter bisher rechtlich schlecht geschützt, sind ihre Rechte seit April 2017 mit dem reformierten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gestärkt worden. Wie bei jedem Arbeitsverhältnis gehen die Rechte aber auch mit Pflichten einher.

Warum Leiharbeit?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um Produktionsspitzen abzufangen, sind Leiharbeiter aus dem heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Von heute auf morgen können sie in einem anderen Betrieb eingesetzt werden. Für so manchen Arbeitnehmer bietet die Leiharbeit, wenngleich oft schlechter bezahlt, einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit oder die Möglichkeit flexibler Arbeitszeitgestaltung. Rechtlich erlaubt ist die Leiharbeit in Deutschland erst seit 1972. Heutzutage vermitteln mehr als 10.000 Firmen Leiharbeiter.

Leiharbeit oder Zeitarbeit?

Beide Begriffe werden parallel verwendet. Das AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), das die Leiharbeit regelt, spricht von Arbeitnehmern, die „überlassen“ - also verliehen - werden, und verwendet den Begriff „Leiharbeit“. Firmen, die Leiharbeiter vermitteln, bevorzugen den Begriff „Zeitarbeit“.

Die Grundlage der Leiharbeit – der Arbeitsvertrag

Wie bei jedem Beschäftigungsverhältnis wird auch die Leiharbeit über einen schriftlichen Vertrag geregelt. Dieser wird mit dem Zeitarbeitsunternehmen, auch Personaldienstleister genannt, geschlossen, das die Stelle an den Arbeitnehmer vermittelt hat. Der Arbeitsvertrag beinhaltet die grundlegenden Arbeitsbedingungen wie beispielsweise wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit, Höhe und Fälligkeit der Bezahlung sowie die Zahl der Urlaubstage. In der Regel sind die Verträge unbefristet. Flexibilität wird bei Zeitarbeitsunternehmen vorausgesetzt, um die Leiharbeitnehmer möglichst weitgestreut einsetzen zu können. Bei Abschluss des Vertrages sollte man deshalb als Leiharbeitnehmer auf die festgelegten Einsatzorte achten - unter Umständen kann das lange Wege bedeuten. Fahrtkosten vom Betriebssitz des Verleihers zum Betriebssitz des Entleihers muss der Verleiher dem Arbeitnehmer erstatten. Leiharbeit ist immer eine Dreieckskonstellation. Der Arbeitnehmer ist beim entleihenden Kundenunternehmen tätig, bleibt aber Zeitarbeitnehmer des Personaldienstleisters. Daraus ergibt sich, dass Krankmeldungen und Urlaubswünsche nicht vor Ort auf der Arbeitsstelle einzureichen sind, sondern beim Personaldienstleister.

Die Bezahlung

Bildrechte: Colourbox Seinen Lohn erhält man als Leiharbeiter vom Zeitarbeitsunternehmen. Das muss auch dann das vereinbarte Arbeitsentgelt zahlen, wenn der Arbeitnehmer mal keinen Einsatz bei einem Kundenunternehmen hat. Das Mindeststundenentgelt richtet sich in der Höhe immer nach dem am Arbeitsort gültigen Satz. Wer bei einem Personaldienstleister eingestellt ist, an dessen Ort das Mindeststundenentgelt höher ist als am Beschäftigungsort, der bekommt den höheren Satz. Das gilt zum Beispiel für Arbeiter, die in den alten Bundesländern eingestellt, aber in die neuen entsandt werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine verbindliche Lohnuntergrenze im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung festgesetzt. Diese beträgt in den fünf neuen Bundesländern derzeit 9,17 Euro pro Stunde und steigt bis 2019 auf 9,66 Euro. In den übrigen Bundesländern liegt die Untergrenze derzeit bei 9,49 Euro und steigt bis 2019 auf 9,96 Euro.

Spätestens nach neun Monaten soll ein Leiharbeiter genau so viel verdienen wie seine Kollegen im Entleiherbetrieb, es sei denn, Entleiher und Verleiher haben sich an einen Tarifvertrag gebunden. Unter Umständen können sie dann von dieser gesetzlichen Regelung abweichen. Wer kürzer als neun Monate entliehen ist, profitiert von dieser Regelung also nicht - ein regelmäßiger Kritikpunkt der Gewerkschaften. Ebenfalls können Firmen die Neunmonatsregelung umgehen, indem sie Arbeitnehmer in kürzeren Zeiträumen zwischen Firmen rotieren lassen.

Arbeitszeitkonto