Rund 300.000 Krippenplätze fehlen in Deutschland. Das hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Besonders in den Großstädten bekommen junge Eltern das zu spüren. Frei Kita-Plätze sind dort Mangelware. Demgegenüber steht die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen, ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Recht durchsetzen und dass Sie dabei gute Chancen haben.

Das garantiert Ihnen das Gesetz

Seit August 2013 hat jedes Kind ab dem Alter von einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kinderkrippe beziehungsweise Kindestageseinrichtung. Tagesmütter sind eine Alternative. Kinder ab drei Jahren haben einen Anspruch auf einen Platz in einer Kita. Da reicht die Tagesmutter nicht mehr aus. Kinder sollen damit mehr soziale Kontakte bekommen. Für die Kleinen müssen 20 Stunden Betreuung in der Woche gewährleistet sein, wenn die Eltern länger arbeiten (müssen), können auch bis zu 45 Stunden pro Woche gefordert werden. Eventuell vorhandene Großeltern oder andere Verwandte, die Ihr Kind betreuen könnten, darf Ihre Gemeinde nicht ins Spiel bringen. Der Betreuungsauftrag ist unabhängig von Ihren persönlichen Umständen. Kommt Ihre Kommune dem Auftrag nicht nach, können Sie einen Platz einklagen oder Kosten geltend machen. Übrigens gilt der Anspruch auch für arbeitslose Eltern und HartzIV-Bezieher.

Was Sie als Eltern tun müssen

Bildrechte: Colourbox Sobald Sie vom eintreffenden Nachwuchs wissen, läuft die Zeit. Zwar können Sie einen Platz in der Kita erst beantragen, wenn Sie eine Geburtsurkunde in der Hand haben, doch schon während der Schwangerschaft sollten Sie sich über künftige Betreuungsmöglichkeiten schlau machen. Ist das Kind dann da, rät Rechtsanwalt Dirk Feiertag aus Leipzig: „Bemühen Sie sich umgehend um einen Platz, tragen Sie sich in Listen ein, die in manchen Städten vorliegen. Rufen Sie in Frage kommenden Kitas und Tagesmütter an. Die Gemeinde und auch das Jugendamt sind Ihre Ansprechpartner.“ Wichtig ist, dass Sie Ihre Bemühungen dokumentieren. Lassen Sie sich am besten schriftlich Ihre Anfragen bestätigen, sammeln Sie diese Unterlagen. Im Streitfall können Sie so nachweisen, dass Sie alles versucht haben, einen Platz zu bekommen.

Was Sie akzeptieren müssen

Fahrzeit

Können Stadt oder Gemeinde Ihnen keine Kita in unmittelbarer Nähe anbieten, müssen Sie lange Wege in Kauf nehmen. Rund 30 Minuten pro Wegstrecke sind dabei eine Faustregel. Unser Anwalt schränkt ein: “Eine gesetzliche Festlegung gibt es dazu nicht. Die Rechtsprechung geht aber in die Richtung. Dabei kommt es aber darauf an, wo Sie wohnen und wie mobil Sie sind.“ In der Großstadt können Ihnen und Ihrem Kind dann schon mal 2x30 Minuten in der Straßenbahn pro Tag abverlangt werden. Auf dem Land erreichen Sie die Kita vielleicht gerade so in 30 Minuten mit dem Auto. Das kann zumutbar sein. Haben Sie aber kein Auto und braucht der Bus für die gleiche Strecke eventuell mit Umstieg fast 45 Minuten, dann kann das vom Gericht durchaus abgelehnt werden.

Platz und Zweitkindplatz

In welcher Einrichtung Ihr Kind untergebracht wird, das können Sie nicht wirklich beeinflussen. Die Stadt hat nur die Verpflichtung, Ihnen einen Platz zur Verfügung zu stellen. Gefallen Ihnen Konzept oder Einrichtung einer zumutbaren Kita nicht und Sie lehnen ab, haben Sie Ihren Anspruch verwirkt. Auch einen Anspruch darauf, das zweite Kind in der Einrichtung des ersten unterzubringen, haben Sie nicht. Hier könnten Sie aber bei einer unzumutbaren Gesamtfahrzeit zu Kitas und Arbeitsplatz vor Gericht Erfolg haben.

Tagesmutter

Bieten Gemeinden eine solche Ausweichmöglichkeit an, ist auch das bis zum dritten Lebensjahr Ihres Kindes rechtens. Tagesmütter haben eine offizielle Zulassung vom Jugendamt und mussten dafür ihre persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung nachweisen.

Ihre Chancen vor Gericht

Die stehen nach den Worten unseres Anwaltes richtig gut: „Bis jetzt hat jedes Elternpaar, das wir vertreten haben, vor Gericht Erfolg gehabt.“ Die Kommunen geben sich öffentlich gerne siegessicher und raten von einer Klage ab, das ist aber Taktik. „Die wissen oft, dass sie vor Gericht verlieren und halten deswegen mitunter sogar Notplätze bereit, die jene Eltern bekommen, die klagen oder ernsthaft damit drohen“, so Anwalt Dirk Feiertag. Wenn es nicht anders geht, können Sie drei verschiedene Ansprüche einklagen:

Primäranspruch

Damit klagen Sie einen Betreuungsplatz ein, heißt, die Stadt muss Ihr Kind in einer Kita unterbringen. Hat die Stadt aber keinerlei Möglichkeiten, kann sie auch per Gesetz nicht dazu gezwungen werden, ihr Kind irgendwie unterzubringen. Erfolgsaussichten haben Sie dennoch, da viele Städte, wie erwähnt, Notfallplätze für klagende Eltern bereithalten, um Folgekosten zu vermeiden.

Sekundäranspruch

Bildrechte: dpa Besorgen Sie sich selbst einen Platz, können Sie die Stadt auf Zahlung der eventuellen Mehrkosten verklagen. Auf jeden Fall müssen Sie aber die Kosten zahlen, die auch in der städtischen Kita auf Sie zugekommen wären. Und Vorsicht: Die Mehrkosten für eine Luxusunterkunft muss Ihre Stadt nicht zahlen. Sind etwa spezielle Sprach- oder Kreativprogramme zu zahlen, haben Sie schlechte Karten.

Tertiäranspruch