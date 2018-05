Es kommt auf die Frage an

Aus Sicht unserer Experten kann die schnelle und günstige Rechtshilfe aus dem Internet vor allem in sehr eng gefassten und einfach strukturierten Bereichen eine Alternative zum Gang zum Anwalt sein. „Häufig sind das auch Fälle, wo der Verbraucher sonst gar nichts machen würde. Der hat durch die Legal Tech-Angebote überhaupt die Möglichkeit, sein Recht durchzusetzen oder Recht zu bekommen und Geld zu sehen“, sagt Verbraucherschützerin Oelmann. Zu den einfach strukturierten Rechtsbereichen gehören Probleme mit der Nebenkostenabrechnung, Bußgeldärger oder eben auch Streit mit der Fluglinie oder um die Abfindung. „Bei komplizierteren Fällen dagegen würde ich immer vom Legal Tech absehen und lieber zum Anwalt gehen. Der kann auch einen Fehler machen, muss dann aber haften“, sagt Annabell Oelmann. Dann springe die Berufshaftpflicht des Juristen ein und ersetze den Schaden. Diese Absicherung hätten Verbraucher bei den Portalen meist nicht. Die schließen häufig in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung bei Falschberatung aus. Das sollten Nutzer im Kleingedruckten nachlesen. „Viele Verbraucher erwarten auch, dass der Fall final gelöst wird und dann handelt es sich doch meist nur um eine Ersteinschätzung“, warnt Annabell Oelmann vor falschen Erwartungen. Verbrauchern müsse klar sein, dass sie am Ende vielleicht doch zu Anwalt oder Verbraucherzentrale gehen müssten.

Wie seriös wirkt der Anbieter?

Bildrechte: Colourbox Derzeit gibt es auch noch keine allgemeingültigen Gütesiegel für die Rechtshilfe-Portale. Nutzer können sich also nur auf den eigenen Eindruck verlassen. Eine erste Orientierung können die Kommentare und Bewertungen anderer Nutzer sein. „Dann sollte man danach schauen, wie transparent geben sich die Anbieter? Da sollte immer stehen, was das kostet und auch was mit meinen persönlichen Daten passiert“, sagt Annabell Oelmann. Sie rät zudem, das Kleingedruckte in Ruhe zu lesen. „Während des Verfahrens schließen es manche aus, dass ich mich zusätzlich an einen Anwalt wende.“ Das könne dann schwierig werden, wenn sich das Ganze in die Länge zieht.

Regeln fehlen noch

Anbieter, die Rechtsprobleme mit Hilfe von Internet und Software lösen, sind im erst einige wenige Jahre auf dem Markt. Bisher scheint das Modell der schnellen und meist auch günstigen Online-Hilfe ohne Probleme zu funktionieren. „Also wir haben noch keine Negativfälle bei uns gemeldet bekommen. Von daher gehen wir in den klassischen Fällen davon aus, dass es super und schnell funktioniert“, sagt Annabell Oelmann. Die Verbraucherschützerin wünscht sich aber klare Regeln für die Legal Tech-Angebote, um unseriöse Unternehmen möglichst gleich vom Markt fern zu halten. „Ich bin da klar für Transparenzvorgaben. Dass Verbraucher wissen, wer dahintersteckt, was mit den Daten passiert und welche Kosten entstehen“, sagt unsere Expertin. Ähnlich sieht das Hans-Peter Schwintowski. „Wir wissen nicht mal, ob in der Firma selbst ein Anwalt sein muss. Und wir wissen auch nicht, welche Klauseln zulässig sind, welche Preise und was passiert, wenn einer einen Fehler macht“, sagt der Legal Tech-Forscher. Er schlägt eine Art staatliche Aufsicht für die Unternehmen vor. Die Bundesländer wollen die neuartigen Angebote regulieren und haben dafür zumindest Mitte März schon eine Arbeitsgruppe gegründet.

Fazit