Um diesen Vorteil zu erhalten, müssen sich Nebenjobber aber an bestimmte Regeln halten. Kurzfristige Beschäftigungen bzw. "Saisonbeschäftigungen" sind zeitlich begrenzt: Sie können maximal zwei Monate hintereinander oder 50 Tage im Jahr ausgeübt werden. Die "Zwei-Monate-Regelung" bezieht sich aber auf mindestens fünf Arbeitstage pro Woche. Das bedeutet, wenn der kurzfristige Nebenjob auf zwei Monate begrenzt ist, darf in dieser Zeit auch mehr als 50 Tage gearbeitet werden. "Allerdings gilt auch hier das Arbeitszeitgesetz. Mehr als sechs Tage pro Woche darf keiner arbeiten. Wer also am Sonntag arbeitet, muss einen anderen Tag in der Woche frei bekommen", sagt Anwalt Gloistein, der sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hat.