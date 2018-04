Viele Autofahrer stehen immer wieder vor derselben Frage: Sollten Durchsichten oder Reparaturen besser in einer Werkstatt der eigenen Automarke, also in einer Vertragswerkstatt durchgeführt werden? Oder reicht auch eine freie Autowerkstatt? Die geringeren Kosten sprechen zwar häufig für freie Werkstätten, aber welchen Einfluss hat das auf die Garantie und Gewährleistung? Und welche Ersparnisse gibt es bei der KFZ-Versicherung? Wir klären auf.

Für Inspektionen keine Vertragswerkstatt nötig

Die Entscheidung gegen eine Vertragswerkstatt beeinflusst nicht zwangsläufig die Garantie und Gewährleistung. Denn laut einer EU-Verordnung dürfen Autohersteller weder die gesetzliche Gewährleistung noch ihre freiwilligen Garantien von der Durchführung der Inspektionen in einer Vertragswerkstatt abhängig machen. „Die EU-Verordnung bezieht sich nur auf Neuwagen“, betont ADAC Sprecher Johannes Boos. „Aber Sie müssen darauf achten, dass Ihre Wunschwerkstatt die Arbeiten nach Herstellervorgaben durchführt. Das sollten Sie sich bei der Auftragsverteilung im Idealfall schriftlich bestätigen lassen. Viele Werkstätten werben aber ohnehin damit, nach Herstellervorgaben zu arbeiten“, sagt Boos. Die Hersteller sind sogar verpflichtet, den Werkstätten dafür alle dafür notwendigen Informationen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Da das jede Werkstatt selbst zahlen muss, kann sich das nicht jeder leisten.

Bildrechte: colourbox Wer sich allerdings auf seine Gewährleistungsrechte beruft, muss sich zunächst an den Verkäufer wenden. Der Käufer kann nicht einfach eine andere Werkstatt aufsuchen und dann dem Verkäufer die Rechnung schicken. „Wichtig ist, wenn Sie Reparaturen oder andere Arbeiten im Rahmen von Garantie- oder Gewährleistungsrechten des Herstellers in Anspruch nehmen wollen, dann müssen Sie immer in eine Vertragswerkstatt. Eine freie Werkstatt kann Ihnen da nicht weiterhelfen, weil diese Leistungen ja durch den Hersteller erbracht werden über dessen Vertragswerkstatt“, so Johannes Boos.

Zwar bezieht sich die EU-Verordnung nur auf Neuwagen, nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes gilt das gleiche aber auch im Rahmen eines Gebrauchtwagenkaufs mit zusätzlicher Gebrauchtwagengarantie. Eine Klausel, die die Garantieübernahme an den Besuch einer Vertragswerkstatt des Herstellers bindet, ist unwirksam (BGH, Urt. v. 25.09.2013 – Az. VIII ZR 206/12).

Zum Teil andere Konditionen bei Leasingfahrzeugen