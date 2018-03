Fast vier Millionen Hobby-Angler soll es unterschiedlichen Statistiken zufolge in Deutschland geben. Ein Viertel davon ist in Vereinen organisiert. Großstädte wie Leipzig verzeichnen im Moment einen regelrechten Run auf Angelkurse und Fischereischeine. Der Chef des Anglerverbandes Leipzig e.V. Friedrich Richter erklärt diese Beliebtheit so: "Gerade bei uns entstehen ja viele große Seen direkt vor der Haustür. Den meisten geht es da beim Angeln gar nicht darum, möglichst viele Fische zu fangen. Sie finden einfach Entspannung am Wasser in der Natur." Mehr Wasserfläche lockt also tatsächlich mehr Angler aus dem Haus. Hinzu kommt, dass es noch nie so schnell und auch so einfach war, Angler zu werden.

So werden Sie Angler

Bildrechte: IMAGO Ging ein Angelkurs vor ein paar Jahren noch über mehrere Wochen, können Sie den Lehrgang für den nötigen Fischereischein heute in sogenannten Crashkursen von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag machen. In 30 Stunden bekommen Sie dort Fischereitheorie vermittelt. Damit sind Sie dann auf die Prüfung vorbereitet. Diese folgt zirka drei Wochen nach dem Kurs unter Aufsicht der Fischereibehörde. Um schon vor der eigentlichen Prüfung zu prüfen, wie fit Sie in der Angeltheorie sind, können Sie zum Beispiel auf der Homepage der Sächsischen Fischereibehörde eine Probeprüfung ablegen.



Die Prüfung ohne Kurs abzulegen, funktioniert übrigens nicht. Prüfungsvoraussetzung ist nämlich der Nachweis über einen absolvierten Theorie-Kurs. Mit Bestehen der Prüfung, erhalten Sie den lebenslang gültigen Fischereischein und dürfen nun Angeln. Für das jeweilige Angelgewässer brauchen Sie aber zusätzlich noch eine Erlaubnis, die sogenannte Angelkarte. Die kaufen Sie im Angelladen, beim Pächter bzw. beim Besitzer des Gewässers – oder Sie werden Mitglied in einem Angelverein.

Vorteil Angelverein

Bildrechte: IMAGO Als Vereinsmitglied mit Fischereischein können Sie nämlich an allen vom Verein bewirtschafteten und gepachteten Gewässern ohne Angelkarte angeln. "Die Mitgliedschaft kostet Sie rund 100 Euro pro Jahr, die Angelkarte am Tag rund zehn Euro. Wenn Sie häufiger angeln wollen, ist der Verein da die günstigere Lösung", rät Angelexperte Richter. Als Vereinsmitglied der mitteldeutschen Anglerverbände können Sie zum Teil auch an Gewässern der jeweils anderen Bundesländer angeln. Angeln ist aber nicht nur der stille, einsame Ausgleich, es geht auch sehr lebendig mit anderen Angelfreunden zu. Zum reinen Angeln kommt im Verein oft noch die Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer. In gemeinsamen Arbeitseinsätzen werden Teiche und Seen gesäubert, Angelplätze angelegt und gepflegt, Stege repariert usw.

Die Kosten

Der Fischereischein wird lebenslänglich für zurzeit 34 Euro erteilt. Der Kurs kostet beim Leipziger Anglerverein für Jugendliche bis 20 Jahre 85 Euro, inklusive Kursmaterial 115 Euro. Erwachsenen bezahlen 135 Euro bzw. 165 Euro mit Material. Erkundigen Sie sich bei anderen Vereinen über die dortigen Kosten und Bedingungen. Die Abschlussprüfung kostet einheitlich 30 Euro.

Die Praxis

Crashkurse und Theorie pauken sind eine Seite. Das praktische Angeln am Gewässer eine ganz andere. "Wir und viele andere Vereine bieten dafür noch Praxiskurse an. Am besten gehen Sie aber am Anfang mit erfahrenen Anglern mit und schauen sich da die notwendigen Techniken ab", rät Friedrich Richter.

DDR-Scheine sind ungültig

Wenn Sie Ihren Angelschein noch zu DDR-Zeiten gemacht haben und nun nach langen Jahren der Ruhe endlich mal wieder an den See möchten, dann gilt der alte Ausweis vom damaligen DAV nicht mehr. Sie brauchen einen neuen Fischereischein inklusive Kurs und Prüfung.

Der befristete Fischereischein

Bildrechte: IMAGO Um Touristen auch ohne Theoriekurs und -prüfung ein Angelerlebnis zu ermöglichen, bieten Bundesländer wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern einen zeitlich befristeten Fischereischein an. Den können Sie entweder mindestens drei Wochen vor dem geplanten Urlaub schriftlich beantragen oder vor Ort erwerben. Informieren Sie sich dazu rechtzeitig vor dem Urlaub über die jeweils gültigen Bedingungen, denn die ändern sich mitunter von Jahr zu Jahr. Bei Beantragung bekommen Sie eine Broschüre, in der Sie die wichtigsten Regeln zum Angeln finden. Bis zu 28 Tage können Sie mit diesem Schein ausschließlich Friedfische wie Karpfen, Schleie oder Brachsen angeln. Angelexperten halten diese Art des Fischereischeins für fragwürdig, da absolute Laien in der Regel keine Ahnung von Gewässerkunde, Fischkunde, der richtigen Handhabung von Angel, Ausrüstung und Verhalten am Wasser im Allgemeinen haben. So sehr die Vorstellung Sie auch verlockt, machen Sie sich vor einem Angelausflug kundig, belegen Sie einen Kurs, absolvieren Sie eine Prüfung. Falsche Handhabung von Equipment und der falsche Umgang mit geangelten Fischen ist nicht nur fahrlässig oder gar Tierquälerei, es kann auch gefährlich werden. Einen aus Versehen gefangenen großen Hecht oder Zander richtig vom Haken zu lösen, will gelernt sein. Gerade bei Raubfischen können Sie und Ihre Kinder sich tatsächlich ernsthafte Verletzungen zuziehen.

Ohne Fischereischein zu angeln, ist eine Straftat