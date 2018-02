Reise buchen: pauschal oder individuell?

Bildrechte: dpa

Buchen Sie individuell einen Flug, dann bleiben Sie bei Pleite der Airline, wie zuletzt bei Air Berlin oder Nikki. in aller Regel auf den Kosten sitzen. Was an Insolvenzmasse bei einer Pleite übrig bleibt, wird zuerst an die großen Gläubiger wie Banken oder Großaktionäre ausgezahlt. Dem Reiserechtsexperten Prof. Ronald Schmid zufolge ist eine Änderung der aktuellen Rechtslage weder in Deutschland noch in der EU in nächster Zeit zu erwarten. Gerade bei kleinen Airlines bleiben solche Buchungen also immer ein gewisses Risiko.