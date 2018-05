Geht die Urlaubsreise in ein Land der Europäischen Union, reicht grundsätzlich der Personalausweis. Die so genannte Reisefreizügigkeit macht´s möglich. Wie lange der Ausweis bei Reiseantritt noch gültig sein muss, das ist aber auch in der EU von Land zu Land unterschiedlich. Darüber sollten Sie sich immer aktuell auf der Seite des Auswärtigen Amtes informieren. Das ist ohnehin angeraten, vor allem dann wenn Sie außerhalb der EU reisen wollen. Denn für diese Reisen benötigen Sie einen Reisepass, hier reicht der Personalausweis in der Regel nicht aus. Mit Reisepass können Sie ohne Visum in über 170 Staaten reisen. Für manche Länder benötigen Sie gerade bei längeren Aufenthalten ein Visum, also eine spezielle Genehmigung des jeweiligen Reiselandes. Vom Antrag bis zur Genehmigung können dabei mitunter mehrere Wochen bis Monate vergehen. Wollen Sie also ganz speziell verreisen, informieren Sie sich langfristig vorher.