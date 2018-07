Was sind Reisemängel?

Das Zimmer ist schmutzig, im Bad blüht Schimmel, am Hotel dröhnt Baulärm oder der versprochene Meerblick fehlt – bei Reisemängeln können Pauschalreisende eine Reisepreisminderung geltend machen. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Mangel und einer einfachen "Unannehmlichkeit". Wer sich nicht sicher ist, kann folgende Orientierung nutzen:

Bildrechte: imago/Udo Kröner Unannehmlichkeiten sind landesübliche Gegebenheiten wie Insekten in tropischen Ländern oder wetterbedingte Beeinflussungen. Auch ein langes Warten am Hotelbuffet oder unfreundliches Personal stellt keinen Reisemangel dar. "Das sind Sachen, die schwer messbar und beweisbar sind", erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.



Ein Reisemangel ist dann gegeben, wenn die tatsächliche Reiseleistung des Veranstalters von den im Reisevertrag versprochenen Leistungen abweicht. Prospektbeschreibungen, Zusatzvereinbarungen und Informationspflichten des Veranstalters müssen dabei berücksichtigt werden. "Wenn ich ein Drei-Sterne-Hotel buche und vor Ort aber nur ein Zwei-Sterne-Hotel vorfinde, ist das ein klarer Mangel", sagt Hummel.

Bei wem werden Ansprüche geltend gemacht?

Seit 1. Juli 2018 gilt für Buchungen das neue EU-Pauschalreiserecht. Wurde die Pauschalreise bis zum 30. Juni 2018 gebucht, richten sich die Ansprüche nach der alten Rechtslage. Dabei ist unerheblich, wann die Reise tatsächlich angetreten wird. Vom Buchungsdatum ist daher auch abhängig, bei wem die Ansprüche geltend gemacht werden können.

Pauschalreise

Wer eine Pauschalreise mit mindestens zwei Leistungen (z. B. Flug/Hotel oder Hotel/Mietwagen) gebucht hat, die jeweils mindestens 25 Prozent des Reisewertes ausmachen, kann Mängel beim Reiseveranstalter direkt geltend machen. Das gilt auch, wenn die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde.

Sonderfall Ferienhaus und Hotel

Wer nur ein Hotel oder nur ein Ferienhaus bucht, kann sich nicht einfach an den Reiseveranstalter mit seiner Beschwerde wenden. Einige Veranstalter vermitteln nur Ferienhäuser. Und als Vermittler zeigen sie sich für Reisemängel meist nicht zuständig.

"Dann muss man Mängel direkt beim Vertragspartner melden. Den findet man in seinen Buchungsunterlagen", so Hummel. Sitzt dieser im Ausland, gilt in der Regel das Recht des jeweiligen Landes. Wird der Anbieter allerdings verschleiert, kann der Vermittler in die Pflicht genommen werden.

Auch das stellt übrigens eine elementare Neuerung dar: Bisher konnte man den Veranstalter für entgangene Urlaubsfreuden in die Pflicht nehmen und von ihm Geld zurückfordern. Das geht für Buchungen ab 01. Juli 2018 nicht mehr.

Individualreise

Die neue Pauschalreise-Richtlinie gilt auch, wenn der Vermittler oder auch Internetportale dem Kunden mehrere Leistungen für dieselbe Reise zusammen verkauft und daraus einen Gesamtpreis gebildet hat. Damit wird er nun selbst zum Veranstalter und die Reise zur Pauschalreise. "Das ist wirklich eine grundlegende Neuerung. Wer bisher Flug und Hotel extra gebucht hat, konnte sich nicht beim Reiseveranstalter beschweren, wenn der Flug später startete und ich einen Tag später erst im Hotel war. Das ist nun anders."

Werden Leistungen allerdings einzeln gebucht und einzeln bezahlt, schließt der Reisende also direkt einen Vertrag mit zum Beispiel einem Hotel oder Mietwagenanbieter, müssen die Ansprüche auch direkt beim jeweiligen Vertragspartner geltend gemacht werden. Das Reisevertragsrecht kommt hier nicht pauschal zur Anwendung.

Wie wird reklamiert?

Machen sich auf einer Pauschalreise Mängel bemerkbar, reicht eine einfache Beschwerde gewöhnlich nicht aus. Gerichte weisen Ansprüche oft zurück, weil Formfehler gemacht, Fristen nicht eingehalten oder Forderungen zu unangemessen waren. Deshalb folgende Tipps:

Bildrechte: imago/Westend61 Vor Ort:



Abhilfe verlangen:

Sobald ein Mangel festgestellt wird, rügen Sie ihn und bitten um umgehende Abhilfe. Und das nicht an der Rezeption des Hotels, sondern beim Veranstalter, also zum Beispiel dem Reiseleiter. "Reisende sind verpflichtet, den Reiseveranstalter vor Ort auf den Mangel hinzuweisen und die Abstellung des Problems zu verlangen", so Michael Hummel. Wer das nicht tut, der hat auch im Nachhinein wenige Chancen auf Schadensersatz, da der Veranstalter nicht in der Lage war, den Mangel zu beheben.

Mängel protokollieren:

Nutzen Sie dafür am besten vorgefertigte Mängelprotokolle. Die Mängel sollten nicht pauschal, sondern so detailliert wie möglich beschrieben werden. Lassen Sie das Protokoll schließlich von der Reiseleitung beziehungsweise einem Verantwortlichen des Veranstalters unterschreiben.

Beweise sichern:

Dokumentieren Sie die zu beanstandenden Mängel mit Fotos oder Videos und notieren Sie sich Namen und Adressen von Zeugen, die die Mängel bestätigen können. Zeugen sind alle Personen, die nicht Vertragspartner sind. Das könnten auch Familienmitglieder sein. Bei Lärmbelästigungen sollten Sie ein Lärmprotokoll erstellen. Bei einem möglichen Rechtsstreit müssen diese Beweismittel vorgelegt werden.

Nach dem Urlaub:



Fristen einhalten:

Wenn die Mängel vor Ort nicht umgehend behoben wurden, mussten Ansprüche auf eine Reisepreisminderung nach bisherigem Recht innerhalb eines Monats nach der Rückkehr beim Vertragspartner geltend gemacht werden, sonst galt die Reise als "mangelfrei".

Nach neuem Recht, also für Buchungen ab dem 1. Juli, haben Reisende zwei Jahre Zeit. Listen Sie in dem Schreiben die aufgetretenen Mängel noch einmal genau auf und beschreiben Sie sie detailliert. Auch Fotos und Zeugen sollten hier schon gezeigt und benannt werden. Formulieren Sie am Ende klar, welche Ansprüche Sie haben. Nennen Sie etwa genaue Summen, um die der Reisepreis gemindert werden sollte. "Auch müssen Fristen klar gesetzt werden, bis wann das Geld auf dem Konto sein soll", so Verbraucherschützer Hummel.

Forderungen einschätzen:

Um festzustellen, wie hoch eine Entschädigung ausfallen oder der Reisepreis gemindert werden kann, nutzen Sie die sogenannte Frankfurter oder auch die Kemptener Tabelle.

Auch Beim ADAC finden Sie eine aktuelle Übersicht über die bundesweite Rechtsprechung aus den letzten 20 Jahren zu möglichen Reisemängeln und einhergehender Reisepreisminderung. "Diese Daten dienen als Orientierung", so Hummel. "Es sind keine verbindlichen offiziellen Werte." Vor Gericht entscheidet immer der Einzelfall.

Reaktionen des Reiseveranstalters

Sind die Ansprüche berechtigt und der Reiseveranstalter reagiert nicht, sollte nach einer angemessenen Zahlungsfrist gemahnt werden. Hilft das nicht, kann ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet werden. Dafür braucht es nicht zwangsläufig einen Rechtsanwalt. Rechtlicher Beistand ist aber meist hilfreich. Da ein Rechtsstreit oft teuer ist, lohnt sich dies fast immer nur mit einer entsprechenden Rechtsschutzversicherung. Hierbei sollte man sich rechtzeitig informieren, ob der jeweilige Fall abgedeckt ist. Dabei könnte beispielsweise entscheidend sein, ob der Vertrag online oder im Reisebüro geschlossen wurde.