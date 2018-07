Die Farbe an der Wohnungstür bröckelt innen und außen, das Waschbecken hat einen kleinen Riss, eine Fliese im Bad ist locker. Eigentlich ganz normal, denn die Wohnung nutzt sich durch den Gebrauch ab. Aber wer muss für die Reparatur oder Erneuerung Sorge tragen – Mieter oder Vermieter? Grundsätzlich gilt: Der Mieter ist zum sorgfältigen Umgang mit der Mietsache verpflichtet, kann und muss diese aber nicht in einem neuwertigen Zustand erhalten.

In welchem Turnus Schönheitsreparaturen auszuführen sind, ist durch bestehende Rechtsprechung festgelegt. Danach sollten alle 3 Jahre Küche und Bad, alle 5 Jahre Wohn- und Schlafräume, Flure und Toiletten und alle 7 Jahre Nebenräume, Türen und Fenster renoviert werden. Sogenannte starre Fristen in Mietverträgen für diese Renovierungen sind allerdings unzulässig, d. h. der Vermieter kann nicht auf Renovierung bestehen, wenn noch gar kein Bedarf dazu besteht. Wer noch nicht so lange in seiner Wohnung wohnt, muss Schönheitsreparaturen eventuell gar nicht vornehmen. Denn die neuere Rechtsprechung sieht eine Abwälzung von Schönheitsreparaturen auf den Mieter nur dann als möglich an, wenn die Wohnung renoviert bezogen wurde.