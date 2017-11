Wenn Sie erfahren, dass Sie operiert werden müssen, sollten Sie Ruhe bewahren. Lassen Sie die Information sacken und schlafen Sie eine Nacht darüber. Dann erst sollten Sie sich sortiert und so entspannt wie möglich Gedanken machen über:

das richtige Krankenhaus,

eine ärztliche Zweitmeinung, falls Sie Zweifel an der Notwendigkeit der OP haben,

den richtigen Termin, der für Sie und Ihr familiäres Umfeld passt,

die Kosten, die je nach Art Ihrer Krankenversicherung und OP auf Sie zukommen könnten,

einen Beratungstermin im Krankenhaus, bei dem Sie alle wichtigen Informationen zur OP abfragen,

alle Unterlagen und Ausweise, die Sie zur OP ins Krankenhaus mitbringen müssen,

eine Liste, auf der Sie all diese Dinge eintragen und nach und nach in Ruhe abarbeiten.

Informieren Sie sich gut

Bildrechte: imago/Westend61 Haben Sie Zweifel am Sinn oder Nutzen der OP, dann können Sie sich eine Zweitmeinung einholen. Die Kosten dafür übernehmen einmalig die Krankenkassen. Gerade bei schweren Krankheiten mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten kann eine Zweitmeinung sinnvoll sein. Im besten Falle werden Sie bei Ihrer Entscheidung für die OP bestärkt. Patienten, die sich überzeugt und mit einem guten Gefühl operieren lassen, haben bessere Aussichten auf einen Heilerfolg als Zweifler.

So finden Sie das richtige Krankenhaus

Befragen Sie Ihren Hausarzt und Bekannte, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Am besten und sichersten werden Sie in Kliniken operiert, für die der Eingriff Routine ist, in denen also die OP häufiger durchgeführt wird.

Für den Patienten selbst mag da mancher Ablauf fast fabrikmäßig erscheinen, aber gerade das garantiert ein eingespieltes Team und die wenigsten Fehler.

So lassen Sie sich richtig aufklären

Bildrechte: imago/blickwinkel Gehen Sie mit einer Liste all Ihrer Fragen in das Aufklärungsgespräch. Haken Sie beantwortete Fragen ab und unterschreiben Sie die Aufklärungsformulare erst, wenn Sie alles verstanden haben und keine Fragen mehr offen sind. Auch wenn Ihnen Ihre Fragen zur Operation vielleicht komisch oder zu detailliert vorkommen, fragen Sie alles, was Sie interessiert oder ängstigt. Sie haben das Recht, wirklich alles über Ihre OP zu erfahren. In allen Aufklärungsunterlagen werden Ihnen zudem alle möglichen Risiken und Nebenwirkungen aufgezählt. Sprechen Sie Ihre Bedenken an und fragen Sie im Zweifel nach einem Beruhigungsmittel vor der OP. So müssen Sie nicht voller Ängste in die OP gehen. Machen Sie eine Liste mit allen Krankheiten und Medikamenten die Sie dagegen einnehmen. Auch ein Kopfschmerzmittel, das Sie nur hin und wieder nehmen, könnte mit seiner blutverdünnenden Wirkung entscheidenden Einfluss auf Ihren Zustand haben.

Langfristige Vorbereitung

Bildrechte: colourbox.com Körperlich fitte Menschen überstehen eine OP besser als untrainierte. Auch die anschließende Heilung verläuft bei ihnen besser. Haben Sie also genügend Zeit vor der OP, dann ist es sinnvoll, ein bis zwei Monate im Vorfeld gezielt Sport zu treiben. Ausdauer, Muskeln, Atmung und das Herz-Kreislaufsystem können Sie so sanft auf Vordermann bringen. Hau-Ruck-Aktionen ein paar Tage vor der OP haben hingegen wenig Sinn. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Sportarten in welcher Intensität sinnvoll sind. Versuchen Sie, sich gesund zu ernähren, wenig Alkohol zu trinken und möglichst nicht zu rauchen. Sollte das Risiko starker Blutungen bestehen, nutzen Sie die Möglichkeit zur Eigenblutspende.

Kurzfristige Vorbereitung

Versuchen Sie auch kurzfristig, nicht mehr zu rauchen. Das kann helfen, Ihren Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen. Ernähren Sie sich gesund und trinken Sie keinen Alkohol mehr. Vereinbaren Sie ein paar Tage vor der OP einen Termin beim Hausarzt. Er kann beurteilen, ob Sie für die OP wirklich fit sind, und stellt Ihre Medikamente in Abstimmung mit dem Krankenhaus so ein, wie es für die OP nötig ist. Klären Sie mit Freunden und Verwandten ab, wer Sie im Krankenhaus besucht, sich um ihre Wohnung, die Post und gegebenenfalls das Haustier kümmert.