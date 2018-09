Richtiges Verhalten im Autotunnel

Ein Unfall oder eine Panne in einem Autotunnel sind für viele Autofahrer die schlimmste Vorstellung. Aber keine Panik: Unser Quicktipp sagt Ihnen, wie man sich bei Gefahren im Tunnel richtig verhält.

Tunnel werden immer sicherer

Experten sagen, dass die Sicherheit in europäischen Tunneln deutlich zugenommen hat. Ein Grund sind die enormen Sicherheitsvorkehrungen: Ab einer Tunnellänge von 300 Meter gibt es in einem Abstand von maximal 150 Metern Notrufstationen, die direkt mit der Tunnelzentrale verbunden sind. Außerdem stehen dort Feuerlöscher und Feuermelder zur Verfügung. Das bestätigen auch Tests vom ADAC, wie Sprecherin Katharina Lucà sagt: „Der ADAC hat letztmals 2015 einen Tunnel-Test durchgeführt. Das Ergebnis damals: Von 20 Tunneln, die in sechs europäischen Ländern getestet wurden, erhielten 14 die Note sehr gut, der Rest war gut." Tunneldurchfahrten gelten zudem als weniger gefährliche Strecken, da die Autofahrer aufmerksamer unterwegs und geringeren Ablenkungen ausgesetzt sind als im Freien. Trotzdem sollte jeder bestimmte Sicherheitshinweise beachten, damit die Fahrt durch einen Tunnel auch in Notsituationen nicht gefährlich wird.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Die ersten Sicherheitsvorkehrungen beginnen noch vor der Tunneleinfahrt.

Bildrechte: IMAGO Um sicher durch einen Autotunnel zu gelangen, sollten Sie beim Einfahren das Abblendlicht einschalten und gegebenenfalls die Sonnenbrille abnehmen. Sonst könnten Sie einzelne Autos übersehen, wenn diese das Schweinwerfer-Licht nicht eingeschaltet haben.

Wichtige Informationen erhalten Fahrer per Verkehrsfunk oder über die Lautsprecheranlage im Tunnel. Deren Durchsagen werden per Funk auch direkt ins Auto übertragen. Schalten Sie im Tunnel deshalb einen Radiosender mit Verkehrsfunk ein. Meist ist an der Einfahrt zum Tunnel auch ein Sender auf einem Schild angegeben.

Halten Sie außerdem Mindestabstand zum Vorausfahrenden ein.

Und noch ein Tipp von Katharina Lucà vom ADAC: „Ganz wichtig: Niemals wenden oder rückwärts fahren, nur im Notfall anhalten und bei roter Ampel nicht in den Tunnel einfahren.“

Bei Stau: Motor aus

Wer im Stau steckenbleibt, sollte sein Fahrzeug rechts stoppen und die Warnblinkanlage einschalten. Die Rettungsgasse muss frei bleiben. Kommt der Verkehr vollständig zum Stillstand, sollte der Motor ausgeschaltet werden sowie die Lüftung bzw. Klimaanlage des Autos auf Umluft geschaltet werden. Auch bleiben alle Fenster möglichst geschlossen. Anschließend sollte man auf die Ansagen durch den Lautsprecher oder im Radio achten.

Weitere wichtige Regel bei Stau: Großzügigen Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten, so dass Sie im Notfall ohne Rangieren die Spur wechseln können. Keinesfalls sollte man versuchen, zu wenden oder rückwärts zu fahren, betonen die Sicherheitsexperten.

Bei einer Panne: möglichst herausfahren

Wer eine Panne bemerkt, sollte zunächst versuchen, das Auto aus dem Tunnel zu fahren. Das verringert die Gefahr von Unfällen. Wenn Ihnen das nicht gelingt, bringen Sie das Fahrzeug in einer Pannenbucht, auf dem Standstreifen oder so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Dann sollte der Motor ausgeschaltet und die Motorhaube entriegelt werden. Das hat zwei Vorteile: Ein Brand im Motorraum kann leichter gelöscht und die Pannenhilfe schneller ihre Arbeit aufnehmen. Wie bei einem Unfall sollten die Warnblinker angeschaltet, die Rettungsweste angezogen und das Warndreieck aufgestellt werden.

Bei einem Unfall: Unfallstelle absichern

Wie im Freien muss nach dem Einschalten des Warnblinkers die Unfallstelle ordnungsgemäß mit einem Warndreieck gesichert werden. Der Abstand richtet sich nach der angegeben Höchstgeschwindigkeit: bei 50 km/h sind es 50 Meter.

Notrufe über Notrufsäulen melden

Bildrechte: IMAGO Notrufe werden im Tunnel über ein fest installiertes Notfalltelefon abgesetzt. Das ist sinnvoller als über das Handy Hilfe zu rufen, da die Helfer das Notfalltelefon genau lokalisieren können. Dann stellt sich außerdem oft die Videoüberwachung ein, es können die entsprechenden Maßnahmen ergriffen und Anweisungen per Tunnellautsprecher gegeben werden. Im Notfall kann ein Tunnel so auch innerhalb von Sekunden für den Verkehr gesperrt werden.

Bei einem Brand: Rettungswege nutzen

Brände sind in einem Tunnel besonders gefährlich, so dass man sich selbst und andere schnell aber ruhig in Sicherheit bringen muss. „Wenn es aus dem eigenen Fahrzeug raucht, Warnblinker anschalten und möglichst weit aus dem Tunnel herausfahren“, erklärt Katharina Lucà. Ist dies nicht mehr möglich, sollte man es rechts abstellen, den Motor ausschalten und den Zündschlüssel stecken lassen. Dann sollten als erstes die Rettungskräfte über eine Notfallsäule informiert werden.

Brennt ein anderes Fahrzeug, ist es wichtig, einen großen Sicherheitsabstand zu halten. Auch in diesem Fall schalten Sie den Motor aus, lassen Sie den Zündschlüssel stecken, lösen sie einen Feueralarm aus und suchen Sie den nächsten Notausgang – immer in entgegengesetzter Richtung zur Rauchgasentwicklung. Zudem kann versucht werden, ein Feuer im Anfangsstadium mit Feuerlöschern zu löschen. Kleine Brände können mit einem Feuerlöscher oder einem Wandhydranten, die es in der SOS-Nische gibt, selbst gelöscht werden.

Zündschlüssel stecken lassen

Wer sein Auto verlässt, sollte es immer ausschalten, dann aber unversperrt und mit dem Zündschlüssel zurücklassen, damit Rettungskräfte es bei Bedarf bewegen können. „Beim Verlassen des Autos unbedingt auf den Verkehr achten und Warnwesten tragen“, sagt ADAC-Sprecherin Katharina Lucà. Sie sollte immer griffbereit im Auto vorn liegen.

Fazit

Prinzipiell kommt es in Tunneln relativ selten zu gefährlichen Situationen. Dann aber sollte man genau wissen, was zu tun ist: Die Sicherheitsvorkehrungen beginnen schon vor der Einfahrt. Da Durchsagen über Funk mitgeteilt werden, sollte man ein Radiosender mit Verkehrsfunk einschalten. Dann sollte man die Sonnenbrille absetzen und das Licht einschalten. So kann man auch unbeleuchtete Autos besser erkennen. Um Rettungskräfte zu informieren, sollten Sie im Tunnel stets das Notruftelefon und nicht das Handy nutzen, denn so kann das Tunnelpersonal die genaue Position orten. Wer sein Auto verlässt, sollte stets den Zündschlüssel stecken lassen, damit Helfer schneller mir ihrer Arbeit beginnen können.

Falls es keine anderen Anweisungen gibt, schalten Sie bei Stau den Motor aus und bleiben Sie im Fahrzeug. Achten Sie auf Radio-Ansagen, Infotafeln und Anweisungen des Personals. Bei einer Panne oder einem Unfall sollte man ebenfalls der Motor ausgeschalten werden. Um ein Warndreieck aufzustellen, sollte man wie auch außerhalb des Tunnels eine Warnweste tragen.