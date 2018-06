„Das war doch vorher schon zerkratzt!“

Bildrechte: Colourbox.de In der Theorie ist die Verantwortung bei Schäden in der Waschanlage klar geregelt: Der Inhaber hat aufgrund des Werksvertrags dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge beim Reinigen nicht beschädigt werden. In der Praxis müssen Autobesitzer aber oft gleich mehrere Hürden nehmen, um ihren Schaden ersetzt zu bekommen. Sie müssen zuerst beweisen, dass ihr Fahrzeug vor der Waschstraße intakt war. Das klappt häufig aber nicht einmal dann, wenn vorher Fotos vom Auto gemacht werden. „Das würde ich selbst auch nicht machen. Hinzu kommt: Viele der Schäden in Waschstraßen, die sind auf dem Foto auch nicht so einfach darstellbar“, sagt Jan Vorwerg, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Leipzig. Lackschäden oder kleine Kratzer seien auf einem Foto meist nur schlecht zu erkennen. Damit fällt der Nachweis schwer, dass ein Auto vor dem Waschen komplett intakt war. „Wir raten: Untersuchen Sie Ihr Fahrzeug vor und nach der Wäsche möglichst mit einem Zeugen auf Schäden“, sagt Johannes Boos vom ADAC. Das ist allerdings aufwendig.

„Alles richtig gewartet“

Bildrechte: IMAGO Autobesitzer bekommen aber selbst dann nicht automatisch zu ihrem Recht, wenn ihr Fahrzeug vor dem Waschen nachweislich intakt war. „Ich bekomme Schadenersatz immer nur dann, wenn ich auch ein Verschulden des Schädigers hab“, sagt Jurist Vorwerg. Das heißt vereinfacht: Der Waschanlagenbesitzer muss irgendeine seiner Pflichten verletzt haben. „Der Betreiber müsste beispielsweise nachweisen, dass er die Waschanlage regelmäßig wartet und sie in der Vergangenheit schadenfrei geblieben ist“, sagt unser Experte. Zudem muss der Betreiber die Nutzer der Anlage vorher darauf hinweisen, welche Teile am Fahrzeug eingeklappt oder sogar abgeschraubt werden sollten. „Es gibt ja dieses Schild direkt vor der Waschanlage mit Bedienungshinweisen. Das sollte man schon lesen“, sagt Jan Vorwerg. Zu den Pflichten des Betreibers gehöre zudem, die Anlage richtig einzustellen. „Ich hatte mal einen Fall, da ging es um einen Bus. Der durfte auch in die Waschanlage rein und der Mandant hatte nichts falsch gemacht“, sagt Jan Vorwerg. Allerdings sei die Waschanlage falsch eingestellt gewesen, so dass an dem Fahrzeug Kratzer entstanden.

Alles richtig gemacht