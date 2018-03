Es gibt rund 100.000 Schimmelpilzarten. Über 100 davon fühlen sich in unseren Wohnungen und Häusern wohl. Die Pilze und ihre Zerfallsprodukte sind giftig und können schwere Gesundheitsprobleme wie Allergien, Asthma und Infekte verursachen. Wie vermeiden Sie Schimmel in der Wohnung und wie werden Sie einen vorhandenen Befall wieder los?

Wie kommt der Schimmel in die Wohnung?

Schimmelpilze mögen Feuchtigkeit und Wärme. In geringer Konzentration kommen sie überall vor, auch natürlicherweise in Wohnräumen. Ab 20 Grad Celsius und 60-70 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit wird es für sie aber so richtig gemütlich. Dann lassen sich Pilze gerne auf organischen Stoffen wie Tapeten oder auch Holzverkleidungen, Schränken oder Trockenbauwänden nieder. Dort vermehren sie sich rasant. Gerade in der Nachwendezeit hat der Schimmelbefall im Wohnbereich deutlich zugenommen. Dazu Diplomchemiker Matthias Wolf vom Umweltinstitut Leipzig e.V.: “Schuld sind oft schlecht sanierte Häuser. Oft wurde die vorhandene Bausubstanz einfach billig gedämmt. Neue Fenster haben die Räume abgeriegelt und unser Heizverhalten hat sich geändert.“ Wurden Räume früher öfter gelüftet und stärker beheizt, so wird heute an Heizkosten gespart und stattdessen die Fenster eher zu gelassen. Durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen und selbst ausgeatmete Luft bringen wir täglich mehrere Liter Feuchtigkeit in die Wohnung ein. Wird nicht entsprechend abgelüftet, schlägt sich diese Feuchtigkeit auf kalten Flächen nieder. Kommen eine schlechte Luftzirkulation und falsch beheizte Räume hinzu, sind das für Pilze ideale Bedingungen.

Wie bekämpfen Sie Schimmel?

Bildrechte: IMAGO Beim Entfernen von kleinflächigem Schimmel sollten Sie dafür sorgen, dass möglichst wenige Schimmelsporen in die Luft gelangen. Arbeiten Sie mit Mund-, Atem- und Augenschutz. „Am besten bekämpfen Sie einen Kleinbefall mit Brennspiritus, alle anderen Mittel enthalten Anteile an Wasser, die wieder Nahrungsgrundlage für Schimmel sein können“, empfiehlt unser Experte. Fast alle im Handel erhältlichen Schimmelmittel enthalten entweder Chlorbestandteile oder andere Biozide und Fungizide. Das sind chemische Stoffe, die bei falscher Anwendung gesundheitliche Schäden verursachen können. Gehen Sie damit äußerst vorsichtig um. „Im Normalfall kommen Sie mit Brennspiritus aus, was Sie damit nicht wegbekommen, sollte ohnehin lieber der Profi entfernen“, so der Expert. Essig oder Essigessenz eignen sich übrigens nicht zum Entfernen von Schimmel. Beide enthalten organische Bestandteile, die nach dem Eintrocknen wieder ideale Nährböden für neuen Schimmel sind.

Der Schimmel in den Fugen

Auf Fliesen – und Silikonfugen im Bad bildet sich sehr häufig dunkler Schimmel. Am besten rücken Sie dem mit einem Anti-Schimmelmitttel mit Bleichwirkung zu Leibe. Achten Sie auf Wasserstoffperoxid (H2O2) in den Inhaltsstoffen, dann tötet dieses Mittel nicht nur den Schimmelpilz, sondern hellt gleichzeitig auch noch den Untergrund auf, das dunkle Fugenbild verschwindet. Nach der Anwendung des Anti-Schimmelmittels empfiehlt sich noch der Einsatz von Scheuermilch und Bürste, um auch wirklich alle Schimmelreste aus den Fugen zu entfernen.

Und nach dem Entfernen?

Neben der akuten Beseitigung des Schimmels ist es sehr wichtig, ihm die Lebensgrundlagen zu entziehen, also richtig zu lüften und zu heizen. Befallene Tapeten, Möbel, Bodenbeläge oder auch Silikonfugen müssen in der Regel entfernt werden. Dort siedelt sich nach einem ersten Befall meist immer wider Schimmel an.

Wann lassen Sie besser den Profi ran?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn der Schimmelbefall die Größe einer Handfläche überschreitet, sollten Sie einen Fachmann mit der Beseitigung beauftragen. „Auch wenn der Schimmel immer wieder kommt, müssen Sie sich Hilfe holen. Dann sind eventuell bauliche Mängel zu finden und beseitigen. Der Fachmann kann genau die Raumfeuchte messen und feststellen, wo sich in den Räumen kalte Wandstellen oder gar Kältebrücken befinden“, rät Dr. Matthias Wolf. Energieberater und speziell ausgebildete Schornsteinfeger haben dafür die richtige Qualifikation.

Wann ist der Vermieter zuständig?