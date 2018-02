Was tun wenn die Bankfiliale schließt?

„Eine Schließung einer Filiale kann auch als Anlass genommen werden, um die eigenen Ansprüche an eine Bank zu prüfen“, so Heyer von der Verbraucherzentrale Leipzig. Gibt es in der Nähe noch andere Banken und wie sind dort die Konditionen? Filialbanken verlangen meist zwischen fünf und acht Euro monatlich für die Nutzung des Girokontos, Überweisungen und Einzahlungen am Schalter kosten ggf. extra. Direktbanken ohne persönlichen Berater vor Ort sind dagegen in der Regel kostenlos. So lassen sich immerhin pro Jahr problemlos zwischen 50 und 100 Euro sparen.

Vor allem auf dem Land kommt es häufig vor: Die einzige Bank am Ort wird bald geschlossen. Kein Einzelfall, denn die Geldinstitute haben nach Angaben des Bankenverbands allein zwischen 2005 und 2015 mehr als 10.000 Filialen dichtgemacht. Jeder sollte sich bei seiner Bank erkundigen, wie die Versorgung weiterhin gewährleistet werden soll: Geld abheben kann jeder an Automaten, die es weiterhin in fast jeder „alten“ Filiale gibt. Dort stehen dann nicht nur Geldautomaten, sondern auch spezielle Geräte, an denen man Überweisungen und Ähnliches durchführen kann. In manchen Regionen kommt sogar ein Bus vorbei, der als rollende Bankfiliale ausgestattet ist. Ist nichts Derartiges geplant, sollte man sich erkundigen, wo der nächste Geldautomat steht. Inzwischen gibt es sogar in einigen Supermärkten, Baumärkten und Tankstellen kostenlos Bargeld. Vorsichtig sollte allerdings jeder sein, der bei einer anderen Bank Geld abhebt. Das kann teilweise teuer werden. Weitere Serviceaktivitäten wie Überweisungen oder das Abfragen des Kontostandes lassen sich oft auch bequem per Telefon oder Online erledigen. Außerdem sollte sich jeder fragen, wie wichtig einem das persönliche Gespräch mit einem Bankmitarbeiter ist. Direktbanken ohne ein Filialnetz verlangen im Gegensatz zu anderen Banken selten Kontoführungsgebühren. Ein Wechsel kann sich also finanziell durchaus lohnen.