Für Mieter oder auch Firmenangestellte kann es richtig teuer werden, wenn sie einen Schlüssel für eine Schließanlage verlieren. Das kostet im Extremfall bis zu 10.000 Euro. Wenn der Mieter fahrlässig handelt, muss er den Austausch auch zahlen. Also etwa wenn er den Schlüsselbund auf dem Beifahrersitz liegen lässt“, sagt Jens Belter. In solchen Fällen müsse aber immer noch eine so genannte Missbrauchsgefahr zum eigentlichen Verlust dazu kommen. „Wenn die Adresse am Bund dran ist oder der Personalausweis mit gestohlen wird, kann der Dieb möglicherweise sofort in die Wohnung oder das Haus eindringen“, sagt der Anwalt. In solchen Fällen dürfe die Anlage auf Kosten des Mieters gleich komplett getauscht werden. Wer dagegen bestohlen oder ausgeraubt wird, handelt nicht fahrlässig. In solchen Fällen muss der Vermieter den Tausch der Schließanlage übernehmen.