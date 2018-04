Schnarchanfängern können diese Hilfsmittel also durchaus helfen, eingefleischten Schnarchern leider nicht. Wer Geld sparen will, näht einen Tennisball in ein T-Shirt oder probiert erstmal eine Schlafpositionstrainer-App. Mit der überwacht das Smartphone die Schlafposition und reagiert mit Vibrationsalarm, wenn man sich auf den Rücken dreht.

Zahnschiene

Wer aufgrund einer zurückfallenden Zunge schnarcht, kann sich vom Zahnarzt eine Zahnschiene anpassen lassen. Die schiebt den Unterkiefer leicht nach vorn, vergrößert den Abstand zwischen Zunge und Gaumen und verhindert so das Zurückfallen der Zunge. Die Kosten für so eine Zahnschiene liegen zwischen 500 und 1.500 Euro. Die Billigvariante gibt es im Internet oder in der Apotheke schon ab 60 Euro. Diese Schienen passen sich durch Erwärmen und Draufbeißen selbst an. Dauerhaft verwendet, können sie aber die Zähne schädigen und lockern.

Atemmaske

Bildrechte: IMAGO Atemmasken sind verschreibungspflichtig. Nur wer beim Schnarchen auch Atemaussetzer hat, also an einer Schlaf-Apnoe leidet, bekommt das Gerät. Eine Schlaf-Apnoe ist gefährlich, denn dabei fällt die Zunge in den Rachen zurück, blockiert den Atemweg und es kommt zu einer Atempause. Dabei sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut gefährlich ab, der Blutdruck steigt und der Körper steht unter Stress. Auf Dauer kann das zu einer Schädigung des Herzens führen.

Die Atemmaske soll die Atemaussetzer verhindern. Die Maske ist über einen Schlauch mit einem kastenförmigen Gerät verbunden. Über den Schlauch wird Luft in die Atemmaske geleitet, die dann durch einen leichten, konstanten Überdruck in die Atemwege gelangt. Solange der Atemweg aufgebläht ist, ist das Schnarchen weg. Die Atemmaske ist also zwar unsexy, aber effektiv.

Letzter Ausweg: Operationen

Wer die Atemmaske nicht verträgt, dem bleibt meist nur die Operation als letztes Mittel. Oft geht einer Operation der Besuch in einem Schlaflabor voraus, um die Ursachen des Schnarchens genau zu bestimmen. Bei Operationen werden Mandeln oder Polypen verkleinert oder entfernt, krumme Nasenscheidewände korrigiert, das Gaumenzäpfchen verkleinert, Stents zur Stabilisierung des Weichgaumens implantiert oder ein Zungenschrittmacher eingesetzt. Bei letzterem erfasst ein Drucksensor zwischen den Rippen jeden Atemzug. Er ist mit einem Schrittmacher verbunden, der unterm Schlüsselbein sitzt. Vom Schrittmacher führt eine Sonde bis unter das Kinn zum Beginn der Zungenmuskulatur. An dem Punkt stimuliert eine kleine Elektrode mit einem minimalen Stromstoß immer vor dem Einatmen die Zunge. Die fällt nicht mehr in den Rachen, der Atemweg bleibt frei. Atempausen lassen sich so um bis zu 80 Prozent verhindern. Die Methode ist mit knapp fünf Jahren noch jung. Über eventuelle Langzeitfolgen durch die ständige Nervenreizung im Schlaf können deshalb noch keine fundierten Aussagen getroffen werden.

Alle genannten Operationen werden generell nicht bei reinen Schnarchern ausgeführt, sondern nur, wenn das Schnarchen zu gefährlichen Atemaussetzern führt oder die wichtigen Tiefschlafphasen stört.

Was zahlen die Krankenkassen?

Schnarchen ist kein medizinisches Problem, sondern ein ästhetisches. Die Krankenkassen zahlen also nichts für Pflaster, Nasenstrips, Tropfen und Sprays, Kinnbinden, Rückenlage-Vermeidungssysteme oder Zahnschienen. Erfolgt eine Überweisung vom Arzt ins Schlaflabor, übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das gilt auch für Atemmasken und Operationen. Allerdings wird bei Atemmasken je nach Kasse nicht immer das technisch ausgereifteste und geräuschärmste Modell gezahlt.

Absolut kostenfrei: Prävention

Schnarcher können selbst etwas tun. Übergewicht ist Schnarchfaktor Nummer eins. Wer sein Gewicht reduziert, reduziert auch die Fettablagerungen in Hals und Rachen und die Atemwege werden weniger blockiert.

Bildrechte: Imago Beim Rauchen trocknet die Schleimhaut der oberen Luftwege aus. Sie schwillt daraufhin an und lässt so weniger Platz beim Ein- und Ausatmen. Nikotinverzicht ist also eine gute Idee. Ebenso sollte man auf Alkohol, Beruhigungs- und Schlafmittel verzichten, da diese für eine zusätzliche Entspannung der Atemmuskulatur sorgen.