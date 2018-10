So werden Sie Schöffe

Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. So steht es in unserem Grundgesetz. Das Volk wählt, die gewählten Volksvertreter verabschieden Gesetze, und durch die Rechtsprechung, Richter und Schöffen werden diese Gesetze angewendet. Wir haben mit dem Vorsitzenden der Vereinigung der Ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Mitteldeutschland e.V. (VERM) Andreas Höhne, der im Oktober 2017 auch zum Vorsitzenden des Bundesverbandes gewählt wurde, darüber gesprochen, wer das Schöffenamt ausüben kann und was auf ihn oder sie zukommt.

Wer kann Schöffe werden?

Jeder deutsche Staatsbürger von 25 bis 70 Jahren kann sich für ein Schöffenamt bewerben. „Wenn Sie den Mut haben, über andere richten zu können, harte Entscheidungen zu treffen und auch mal einem Menschen die Freiheit zu nehmen, dann können Sie sich für so ein Amt bewerben“, beschreibt Andreas Höhne die notwendigen persönlichen Voraussetzungen für das Ehrenamt. Hinzu kommen Ihre Lebens- und Berufserfahrung und die Menschenkenntnis, die Sie in die Gerichtsverhandlung und die Urteilsfindung mit einbringen sollten. Sie müssen kein Studium oder eine Ausbildung mit rechtwissenschaftlichem Hintergrund haben. Das heißt, als Schöffe müssen Sie kein Jurist sein, die Gesetze nicht kennen und auch nicht die Art und Höhe der Strafen, die verhängt werden. In der späteren Beratung zur Urteils- und Strafmaßfindung wird vom Berufsrichter erklärt und erläutert, was im gesetzlichen Rahmen zulässig ist. Zur Spezialrichtung Jugendschöffe brauchen Sie Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen „Das kann der Lehrer oder die Hortnerin sein. Es reicht aber auch, wenn Sie Kinder haben. Da sind Sie mit Erziehungs- und Entwicklungsfragen ja auch automatisch vertraut“, erläutert der Vorsitzende der VERM.

Wer kann kein Schöffe werden?

Angehöriger bestimmter Berufsgruppen, die quasi direkt beim Staat angestellt sind, können nicht zum Schöffen berufen werden. Dazu zählen unter anderem Mitglieder von Bundestag oder Landtag, Richter, Zeit- und Berufssoldaten und auch Menschen, die beruflich mit Rechtsangelegenheiten zu tun haben, wie etwa Notare und Rechtsanwälte. Außerdem sind Sie nicht zum Schöffen geeignet, wenn Sie Religionsdiener sind.

So werden Sie Schöffe

Schöffen werden laut Gesetz alle fünf Jahre gewählt. Dazu bewerben Sie sich bei ihrer Gemeinde oder für den Jugendschöffen auch beim zuständigen Jugendamt. Nun füllen Sie entweder einfach ein Formular aus und bewerben sich somit selbständig. Es ist auch möglich, dass Sie als Schöffe vorgeschlagen werden, zum Beispiel von Ihrer Gemeinde. “Der Schöffenwahlausschuss bestimmt dann, wer Schöffe werden soll. Ein Schöffenwahlausschuss besteht aus dem Richter beim Amtsgericht, einem Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauenspersonen als Beisitzer“, erklärt unser Experte. Wenn Sie als Schöffe gewählt werden, dann haben Sie dieses Amt für die nächsten fünf Jahre inne. Nach Ihrer Amtszeit können Sie sich wieder bewerben, die Pause nach zwei Schöffenperioden ist nach einer Gesetzesänderung in 2017 weggefallen. Ist man einmal als Schöffe gewählt, kann man das Amt schlecht verweigern, selbst dann nicht, wenn man gegen seinen Willen aufgestellt wurde, denn das Schöffenamt ist Bürgerpflicht. Nur, wenn sehr triftige Gründe dagegen sprechen, als Schöffe tätig zu werden, können Sie von Ihrem Dienst zurücktreten. Das kann beispielsweise ein Beruf sein, in dem Sie oft rund um die Uhr Bereitschaftsdienste ausüben, wie zum Beispiel Krankenschwester, Arzt oder Apotheker. Daneben sind beispielsweise Krankheiten oder Pflegefälle in der Familie Gründe, die gegen das Schöffenamt sprechen. Auch Ihr Arbeitgeber darf sich Ihnen nicht in den Weg stellen und muss Sie für Ihre Arbeit bei Gericht freistellen.

Das kommt auf Sie zu

Als Schöffe nehmen Sie an maximal zwölf Gerichtsverhandlungen im Jahr teil. Die Termine dafür werden durch den zuständigen Richter Ende des Jahres ausgelost. Zwölf ordentliche Sitzungstage können aber wesentlich mehr Tage bei Gericht bedeuten, wenn der Hauptrichter für ein Verfahren mehrere Verhandlungstage anordnet. Hinzu können Hausaufgaben kommen, wenn Sie vom Richter dazu aufgefordert werden, bestimmte Akten im Selbstleseverfahren für die Verhandlung einzusehen. Als Schöffe müssen Sie an allen Verhandlungen teilnehmen. Haben Sie keine wichtigen Gründe für eine Absage, wie etwa eine Krankheit, dann könnten Sie für das Fernbleiben mit einem Ordnungsgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden. Als Schöffe sind die Gerichtseinsätze gut planbar. Fällt nun ein Schöffe kurzfristig aus, dann kann das Gericht einen Hilfsschöffen heranziehen. „Und da kann es Ihnen tatsächlich passieren, dass Sie ein oder zwei Jahre nichts vom Gericht hören und dann angerufen werden und am nächsten Tag dort erscheinen müssen", so Andreas Höhne. Mit der Wahl zum Schöffen gehen Sie also eine verbindliche Verpflichtung für fünf Jahre ein.

Die Praxis

In der Gerichtsverhandlung sind Sie und ein weiterer Schöffe genauso frageberechtigt wie der verhandlungsführende Berufsrichter. Er leitet lediglich die Verhandlung und bestimmt, wer wann wen befragen darf. Sie müssen sich anhand der Zeugenaussagen und Beweise ein eigenes Bild über Tat, Tathergang und Beschuldigten machen. Nach der Verhandlung ziehen Sie sich mit dem zweiten Schöffen und dem Richter zur Beratung zurück. Der Richter erläutert die Rechtslage und den Strafrahmen und beantwortet Ihre fachlichen Fragen. Dann stimmen Sie in der Regel zu dritt oder, weil es dort drei statt einen Richter gibt, am Landgericht zu fünft darüber ab, ob der Beschuldigte schuldig oder unschuldig ist. Dabei zählt immer die Zweidrittelmehrheit. Das heißt, ein Richter und ein Schöffe können den anderen Schöffen genauso überstimmen, wie beide Schöffen den Richter. Bei einem Schuldspruch legen nun alle Drei wieder mit Zweidrittelmehrheit das Strafmaß fest. Sie sind also als Schöffe tatsächlich nicht nur schmückendes Beiwerk zum Richter. “In der Praxis haben Sie es unter Umständen in der Hand, ob jemand zwei Jahre bekommt, die zur Bewährung ausgesetzt werden können oder ob er für vier Jahre ins Gefängnis geht“, so unser Experte. Mit dieser Verantwortung müssen Sie leben können.

Das bekommen Sie für Ihre Tätigkeit

Für das Ehrenamt bekommen Sie kein Gehalt oder Lohn, sondern eine Entschädigung für Verdienstausfall. Ihre Aufwendungen, wie Reisekosten, werden Ihnen zurückgezahlt. Sind Sie festangestellt, dann fragen Sie ihren Arbeitgeber, wie hoch der Ausfall für die Verhandlungstage an Verdienst und Sozialleistungen, also Beiträge für Krankenkasse und Rente, ist. „Dieses Geld bekommen Sie dann von der Gerichtskasse ausgezahlt und überweisen es am besten an Ihren Arbeitgeber, damit der Ihnen den Lohn normal weiter bezahlen kann“, erläutert Andreas Höhne den einfachsten Weg. Als Selbstständiger bekommen Sie den Durchschnitt Ihres normalen Einkommens bezahlt, allerdings nicht mehr als 24 Euro pro Stunde. Müssen Sie in Ihrem Betrieb - etwa einem Kiosk - durch Ihr Schöffenamt eine Arbeitskraft einstellen, die Sie vertritt, dann werden Ihnen auch dafür die Kosten erstattet und da können dann die Lohnkosten 24 Euro pro Stunde auch übersteigen. Als Schöffe sind Sie während Ihrer Tätigkeit unfallversichert.

