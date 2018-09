Heute ist Internationaler Tag der Schokolade, denn vor über 160 Jahren wurde DER Süßwarenfabrikant der USA geboren: Milton S. Hershey! Noch heute ist sein gegründetes Unternehmen einer der größten Schokoladenhersteller weltweit. Das haben wir zum Anlass genommen, um Tipps rund um die edle Schokolade zu geben.

Dunkle Schokolade gesünder

Fest steht: In Schokolade stecken enorm viel Zucker und Fett. 100 Gramm enthalten ungefähr 500 Kilokalorien, rund ein Viertel des täglichen Kalorienbedarfes. Doch es gibt einen Lichtblick: dunkle Schokolade! Die enthält zunächst deutlich weniger Zucker als Vollmilchschokolade. Sind in einer handelsüblichen Vollmilchschokolade mindestens 55 Prozent Zucker, sind es in einer dunklen gerade einmal 30 Prozent. Gleichzeitig besteht dunkle Schokolade zu mindestens 60 Prozent aus Kakao; inzwischen gibt es Sorten aus bis zu 90 Prozent Kakao. Zum Vergleich: Vollmilchschokolade enthält oft nur 20 Prozent Kakaomasse. Und im Kakao selbst stecken wertvolle Inhaltsstoffe. Dazu zählen beispielsweise Flavanole, die die Blutgefäße elastischer machen und leicht blutdrucksenkend wirken. „Zusätzlich enthält Kakao Polyphenole, die die Fettablagerung des Zuckers im Körper verhindern“, sagt Schokoladenhersteller Georg Bernardini. Zudem sei Theobromin enthalten: „Das wirkt wie Kofeein, also gefäßerweiternd und stimmungsaufhellend. Wer also „gesunde“ Schokolade verzehren möchte, muss zur dunklen greifen."

Bildrechte: Colourbox.de Zu viel dunkle Schokolade darf man aus gesundheitlicher Sicht trotzdem nicht essen. Wer mehr als zwei oder drei Stückchen am Tag ist, nimmt zu viele Kalorien, zu viel Zucker und zu viel Fett zu sich – und das macht alle gesundheitsfördernden Effekte wieder zunichte. „Aber darauf kommt es mir bei der Schokolade auch gar nicht an. Schokolade ist ein Genussmittel. Sie darf nicht schädlich sein und Pestizide enthalten, aber sie muss mich eben auch nicht gesünder machen“, sagt Bernardini. Wie bei einem edlen Wein oder Käse komme es beim Verzehr vielmehr auf den Genuss an.

Auf Zutatenliste achten

Auch ein Blick auf die Zutatenliste kann zeigen, wann eine Schokolade hochwertig ist und wann nicht. Das hat Georg Bernardini herausgefunden, als er Hunderte von Schokoladen getestet und darüber ein Buch geschrieben hat. Sein Fazit: Je kürzer die Zutatenliste, desto besser. Dunkle Schokolade darf seiner Meinung nach maximal vier Zutaten enthalten, nämlich Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter und unter Umständen Lecithin. Bei Vollmilch komme noch Vollmilchpulver hinzu. „Alles andere sind Füllstoffe, die in keine gute Schokolade gehören,“ sagt der Schokoladenkenner. Weiteres Qualitätskriterien: „Auf einer Schokolade, die gut ist, steht immer, woher der Kakao kommt. Steht es nicht drauf, hat der Hersteller etwas zu verbergen. Denn wer Qualität liefert, sagt das auch.“ Bei einer hochwertigen Vollmilchschokolade stehen Zucker nie an erster und Kakaobutter bzw. Kakaomasse nie an letzter Stelle. Und bei Pralinen läuten bei dem Experten die Alarmglocken, wenn Aromastoffe eingesetzt werden. Der Geschmack sollte vielmehr mittels Fruchtpulver oder -konzentrat erzeugt werden.

Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern

Schokolade ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit, daher sollte man sie unbedingt an einem trockenen Ort lagern. Temperaturen von 12 bis 20 Grad Celsius sind ideal. Vermeiden Sie aber große Temperaturunterschiede: Wenn die Temperatur nicht konstant bleibt, setzt sich die Kakaobutter ab und es bildet sich ein grauer Film auf der Schokoladenoberfläche. Dies wird häufig mit Schimmel verwechselt, hat damit aber nichts zu tun. Die Schokolade ist immer noch genießbar, aber nicht mehr so geschmackvoll.

Zudem ist Schokolade sehr empfindlich gegen Licht und sollte deshalb dunkel gelagert werden. Wird sie starkem Licht ausgesetzt, löst sich Fett. Passiert dies, verändert sie ihren Geschmack und es kann zu einem unangenehmen Geruch kommen. Auch sollten Sie auf eine luftdichte und geruchsneutrale Verpackung achten, da Schokolade Gerüche von anderen Lebensmitteln schnell aufnimmt. Lagert man die Schokolade also luftdicht an einem dunklen Ort, an dem es nicht zu heiß und die Temperatur möglichst konstant ist, hält sie problemlos zwei Jahre und büßt nicht an Geschmack ein.

Auf „Fair-Trade“ achten

Die Kakaobohne wird meist von den Ärmsten der Armen geerntet. Sie sehen für ihre harte körperliche Arbeit kaum Geld. Anders sieht es aus, wenn Schokolade mit einem der verschiedenen Fair-Trade-Siegel kauft. Produkte, die so verkauft werden, müssen sich an folgende Standards halten:

Preis: Es wird ein fairer Preis für die Produkte gezahlt, der ein existenzsicherndes Einkommen gewährleistet.

Finanzierung: Die Produzenten können eine Vorfinanzierung der nächsten Ernte erhalten, um zum Beispiel Saatgut zu kaufen.

Handelsbeziehungen: Langfristige Abnahmeverträge zwischen den Produzentenkooperativen und den Industrieländern/Importeuren erlauben eine bessere Planung und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.

Arbeitsbedingungen: Nationale und internationale Arbeitsschutznormen werden eingehalten, zum Beispiel Verbot von illegaler Kinder- und Zwangsarbeit

Umwelt: Das Fairtrade-Siegel ist in erster Linie ein Sozialsiegel; dennoch wird ein umweltverträglicher und ökologischer Anbau angestrebt.