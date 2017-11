Schüleraustausch

Es ist der Traum vieler Schüler: Ein Jahr weg vom Alltag zu Hause und rein ins Abenteuer „Austauschjahr“. Wer sich früh über die Möglichkeiten informiert, kann Vorsorge dafür treffen, dass aus dem Traum kein Albtraum wird.

Die Welt steht jedem offen

Bildrechte: IMAGO Wer ein Austauschjahr machen möchte, kann faktisch überall hin. Ob weit weg nach Japan oder Australien oder doch näher nach Frankreich oder Spanien – da gibt es kaum Grenzen. „Es gibt Austauschmöglichkeiten in jedem Kontinent. Einzig in Krisengebiete wird niemand geschickt“, sagt Antje Richter von ausgetauscht.de – einer gemeinnützigen Organisation, die auf ihrer Internetseite Informationen zu allen Fragen rund um ein Austauschjahr zusammenfasst.

Wohnen bei Gastfamilien oder im Internat

Wer sich auf ein Ziel festgelegt hat, hat in einigen Ländern die Wahl zwischen dem Leben in einer Gastfamilie samt Familienanschluss oder in einem Internat. Da ein Internat in der Regel mit einer Privatschule verbunden ist, ist dies die teurere Variante.

Länge des Aufenthaltes

Bildrechte: IMAGO Üblicherweise kann man drei Monate, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr im Ausland verbringen. „Wenn man die Sprache auffrischen und in die Kultur eintauchen möchte, dann sind drei Monate in Ordnung“, so Antje Richter. Wer die Sprache allerdings noch nicht beherrscht, sollte aber länger bleiben, denn erst nach vier bis sechs Monaten haben die meisten Austauschschüler die neue Sprache verinnerlicht. Wer zwischen einem halben und einem ganzen Jahr schwankt, sollte sich für die längere Variante entscheiden. „Die meisten Austauschschüler sagen, dass sie erst das zweite Halbjahr richtig genießen konnten: Da haben sich die Austauschschüler in der Fremde ein eigenes Leben aufgebaut, den Trennungsschmerz von Zuhause überwunden und können den Austausch richtig genießen.“ Weiterer Vorteil des längeren Aufenthaltes: Abbrechen und früher abreisen geht immer. Im Nachhinein verlängern ist nicht so einfach. Und die Kosten unterscheiden sich kaum voneinander.

Das richtige Alter

Für einen Schüleraustausch ist es irrelevant, ob man aufs Gymnasium oder auf die Oberschule bzw. Realschule geht. Für ein so genanntes High-School-Year muss man zwischen 14 und 18 Jahre alt sein. Der richtige Zeitpunkt für einen Schüleraustausch hängt allerdings von der Schulart ab: Realschüler gehen in der Regel, nachdem sie gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, weil sie anschließend problemlos in die Ausbildung oder weiterführende Schule starten können. Wer auf dem Gymnasium ist, geht meist in der 10. oder 11. Klasse ins Ausland. Abgesprochen werden sollte vorher mit der Schule, ob nach dem Aufenthalt ein Schuljahr wiederholt werden muss oder nicht. Wer 12 Jahre zum Abitur hat, muss die 11. Klasse wiederholen, wenn er in dieser Zeit an die High School geht. Wer 13 Jahre das Gymnasium besucht, bis er das Abitur macht, dem bleibt dieses Schicksal oft erspart.

Die passende Organisation

Wer sich schon ein relativ genaues Bild von seinem Auslandsaufenthalt gemacht hat, muss sich auf die Suche nach einer passenden Organisation machen. Damit sollte man so früh wie möglich anfangen, denn die Organisationen haben nicht endlos viele Plätze zu vergeben. Nach einer erfolgreichen Bewerbung unterstützen sie die Austauschschüler dann Schritt für Schritt: Sie helfen beispielsweise bei den Vorbereitungen, stellen den Kontakt zu Schulen und Gastfamilien her, haben Ansprechpartner vor Ort und klären über alle Formalitäten auf, die nötig sind. Dazu zählen Versicherungen, Visa, Befreiungen von Schulen etc.

Allerdings gibt es sehr viele Organisationen. Um die passende Organisation zu finden, sollte man die Mitarbeiter auf Herz und Nieren prüfen, rät Antje Richter von ausgetauscht.de. „Man sollte dort immer wieder anrufen und nachfragen. Dann merkt man auch schnell, welche Organisation nur über den Spaß und das Abenteuer berichtet und welche schon von Beginn an ehrlich über mögliche Probleme und Herausforderungen spricht.“ Ist letzteres der Fall, kann man sich schon sicherer fühlen. „Dann sollte man sich die Verträge ganz genau angucken: Bei manchen Organisationen schließt man beispielsweise bereits beim Bewerbungsgespräch einen Vertrag ab. Das ist nicht seriös.“ Zudem sei es sinnvoll, wenn die Organisation in Deutschland sitzt. Falls es zu einem Rechtsstreit kommt, dann findet der Prozess nämlich vor einem deutschen Gericht statt.