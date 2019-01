Was tun bei Schulangst?

Der tägliche Gang zur Schule bedeutet für viele Kinder nicht nur Stress, sondern auch Angst. Wie viele darunter leiden, ist statistisch nirgends erfasst. In einer Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2003 heißt es, dass drei Prozent aller Schulschwänzerkarrieren bereits im Alter von sechs bis acht Jahren beginnen würden, zwölf Prozent im Alter von neun bis elf. Der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte schätzt, dass jedes fünfte Kind unter einer "ausgeprägten Form von Schulangst" leidet. Doch wie erkennen Eltern das und was kann man dagegen tun?

Ursachen erkennen

Schulangst kann vielfältige Gründe haben. Häufig wird zwischen zwei Ursachen unterschieden, erklärt Schulpsychologin Carola Wilhayn:

Leistungsangst/Versagensängste, also die Angst, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Hier stehen oft Eltern im Mittelpunkt, die gute Leistungen von ihren Kindern erwarten.

Soziale Angst, die sich auf Unsicherheiten im sozialen Kontakt zum Beispiel mit Mitschülern oder Lehrern bezieht. Oft geht es dabei um Probleme mit Mitschülern. So können vor allem Gruppenzwänge, bei denen das Kind nicht mitmachen will oder kann, eine große Belastung darstellen.

Kennzeichen für Schulangst

"Die Schulangst äußert sich klassisch wie jede Angst," erklärt Schulpsychologien Carola Wilhayn aus Halle. Das fängt zunächst zum Beispiel unspezifisch mit Kopf- oder Bauchschmerzen an. Weitere typische körperliche Anzeichen sind Übelkeit, Schweißausbrüche, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Häufige Verhaltensanzeichen sind sozialer Rückzug, Tagträumen und Trödeln. Teilweise schlägt die Schulangst in Aggression und Gereiztheit nieder. Bei "Leistungsangst" als Ursache zeigen Kinder eine ausgeprägte Prüfungsangst: Bereits lange vor einer anstehenden Prüfung sind sie aufgeregt, machen sich große Sorgen und neigen zu extrem pessimistischen Annahmen. Kinder, die von "sozialer Angst" betroffen sind, haben große Sorge, sich zu blamieren oder in peinliche Situationen zu geraten. Sie haben permanent Angst, im Mittelpunkt zu stehen, sind extrem schüchtern. Vor allem im Unterricht sind sie auffallend ruhig, sprechen nur, wenn sie dazu aufgefordert werden, und dann oft sehr leise, undeutlich oder leicht stotternd. Sie meiden außerschulische soziale Aktivitäten und gehen lieber "einsamen" Hobbys nach, in denen es zu keinen sozialen Interaktionen kommt.

Schulangst vs. Schulphobie

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Schulangst und Schulphobie. "Auslöser ist nicht die Schule", erklärt Schulpsychologin Carola Wilhayn. Die Ursachen für eine Schulphobie liegen vielmehr im familiären Umfeld und sind zum Beispiel in einer zu engen Bindung zwischen Mutter und Kind zu suchen. Kinder haben beispielsweise Angst, vom Elternhaus getrennt zu sein, weil sie fürchten, in dieser Zeit könnte etwas Schlimmes passieren. Wesentlich häufiger tritt die Schulangst auf, die ihre Wurzeln sehr wohl in der Institution Schule hat.

Behandlungsmöglichkeiten bei Schulangst

Körperliche Symptome abklären

In einem ersten Schritt sollten stets die körperlichen Symptome medizinisch abgeklärt werden. Liegt kein eindeutiger Befund vor, muss man klären, um es sich um eine psychologisch bedingte Schulangst oder -phobie handelt. Hier können Lehrer und Schulpsychologe weiterhelfen, die es in jedem Schulbezirk gibt. „Schulangst ist eine Angststörung, die im schulischen und familiären Kontext entsteht und demnach auch dort bearbeitet werden muss. Um Ängste mit schulischen Bezug wirksam abzubauen, ist gezieltes vertrauensvolles Zusammenarbeiten aller Beteiligten (Eltern, Lehrer, Kinder, Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten, Schulpsychologen, Sozialpädagogen) notwendig. Laut Wilhayn lassen sich dann alle Handlungs- und Behandlungsmöglichkeiten in drei Strategien zusammenfassen:

Vermeidbare Stressoren/Angstauslöser abbauen (z.B. leistungsbezogene Überforderung, soziale Konfliktsituationen …) Emotionale Kompetenz zur Stress- und Angstbewältigung stärken (Selbstwahrnehmung und –regulation, Selbstannahme, Steigern der Frustrationstoleranz, Stärkung von Resilienz …) Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserfahrungen in kritischen Leistungsbereichen stärken, Erfolgserlebnisse verschaffen / eventuelle Fehlschläge entkatastrophisieren (z.B. Unterrichtsfach xy, Sozialkontakt, …)

Die Behandlung/Bearbeitung von Ängsten sollte immer alle drei Strategien mitdenken und sowohl beim Kind, in der Schule und in der Familie ansetzen.

Lob und Verständnis durch die Eltern und Lehrer

Eltern sollten die Probleme des Kindes ernst nehmen und das Problem nicht bagatellisieren. Dafür ist vor allem Geduld und Verständnis gefragt, das Kind darf sich mit seinem Problem nicht einsam und alleine fühlen. Am wichtigsten ist es, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Eltern sollten ihrem Kind zeigen, dass sie ihm zutrauen, eine Lösung zu finden. Um das persönliche Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken und Schüchternheit abzubauen, sollten Erfolgserlebnisse geschaffen werden, es sollte viel gelobt werden – beispielsweise durch sportliche Aktivitäten oder Aufgaben im Haushalt.

Keine Tabletten und Krankschreibungen

Häufig schreiben Eltern ihren Nachkommen aus Mitleid eine Entschuldigung. Doch dieses Schulvermeidungsverhalten macht die Angst vor der Schule nur noch schlimmer, eine Rückkehr in den geregelten Schulalltag wird so zunehmend erschwert. Ebenfalls ein NoGo: Medikamente zur Beruhigung; auch keine Mittel wie Baldriantropfen oder Globuli.

Leistungstest

Bildrechte: dpa Um eine schulische Unter- und Überforderung ausschließen zu können, ist eine Leistungs- und Intelligenzdiagnostik anzuraten. "Diese wird durch niedergelassene psychologische Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten, Psychologen in Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiater oder Schulpsychologen vorgenommen", erklärt Wilhayn. Mit dem Ergebnis muss auch über die passende Schulform nachgedacht werden. "Liegt eine Leistungsüberforderung vor, können gezielte individuelle Fördermaßnahmen vereinbart werden wobei (im Einzelfall) auch sonderpädagogische Förderung in Betracht zu ziehen ist." Auch die jeweilige Unterrichtsmethodik an der Schule sollte passen.

Anforderungen überdenken

Dabei müssen Eltern auch ihre eigenen Anforderungen überdenken: Klaffen die Erwartungen der Eltern und die tatsächlich erbrachten Leistungen zu weit auseinander, geraten Schüler rasch in einen bedrohlichen Konflikt. Kinder können dann schnell annehmen, ihre Eltern sind von ihnen als Person enttäuscht, wenn sie keine guten Noten nach Hause bringen. Verunsicherte Kinder allerdings sind wiederum weniger leistungsfähig und aufnahmebereit. Ein Teufelskreis!

Verhaltenstherapie

Bei hartnäckiger Schulangst mit Lernblockaden und Prüfungsängsten – ohne dass tatsächlich eine Überforderung vorliegt – kann eine so genannte kognitive Verhaltenstherapie durch den Facharzt oder ein Soziales-Kompetenz-Training helfen. Dies kann das Selbstbewusstsein stärken, soziale Kompetenzen fördern und die Frustrationstoleranz erhöhen.

Auf Schulklima achten

Bildrechte: IMAGO Stress- und Konfliktbewältigungstrainings werden für Lehrer und Schüler angeboten, um das Schulklima zu verbessern und ein soziales, Mobbing- und gewaltfreies Klassenmilieu in der Schule zu schaffen. Informationen dazu sind meist in den Schulsekretariaten erhältlich.

Lampenfieber akzeptieren

"Grundsätzlich müssen Kinder lernen, Ängste und angstauslösende Situationen zu bewältigen und Angst bis zu einem bestimmten Ausmaß als Teil des normalen Lebens zu tolerieren", so die Psychologin. Denn ein bisschen Nervosität vor Prüfungen, auch Lampenfieber genannt, ist normal. Diesem kann man mit einfachen Entspannungsübungen entgegenwirken.

Fazit

Für viele Kinder ist die Schule ein Ort der Angst. Das kann viele Ursachen haben: Schüler können sich zum Beispiel durch Mitschüler oder Lehrer, Mobbing oder Versagensängste von der Schule bedroht fühlen. Sie haben dann Angst, etwas falsch zu machen oder sich zu blamieren. Schätzungen zufolge sitzt in jeder Klasse mindestens ein Kind, das den Schulbesuch fürchtet. Diese Angst äußert sich oft körperlich: Betroffene schlafen schlecht, bekommen Bauch- oder Kopfschmerzen oder Herzrasen.