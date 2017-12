Jeder Deutsche trinkt, statistisch gesehen, pro Jahr knapp vier Liter Schaumwein. Das macht uns weltweit zum Spitzenreiter. Trotzdem herrscht bei Vielen Ahnungslosigkeit, was die aufwändige Herstellung und die verschiedenen Sorten des prickelnden Getränks angeht. Damit die Entscheidung für Sekt oder Champagner zu Silvester leichter fällt, hier ein kleiner Überblick.

Schaumweine – weltweiter Trend, landestypische Ausprägung

In allen weinproduzierenden Regionen der Welt wird inzwischen auch Schaumwein hergestellt. Als Schaumwein gilt ein perlender Wein, der mindestens 10 Volumenprozent Alkohol und einen Druck von 3 Bar aufweist. Dazu zählt auch Sekt – egal, in welchem Herstellungsverfahren er produziert wird. Allerdings unterscheiden sich Schaumweine teilweise enorm in Qualität, Geschmack und Preis. Manches außerhalb der Champagne in Frankreich produzierte Getränk ist dabei aber dem Luxus- Schaumwein durchaus ebenbürtig.

Champagner

Bildrechte: colourbox Champagner ist zweifellos der König der Schaumweine und entwickelte sich ab dem 19. Jahrhundert weltweit zum Luxus-Getränk. Seine Entstehung verdankt der Champagner eher dem Zufall: Winzer hatten einst Wein sehr früh nach der Ernte in Flaschen abgefüllt, um ihn nach England zu transportieren. Der Wein gärte so ungewollt ein zweites Mal, ohne dass – wie bei der Weinherstellung üblich – die dabei entstehende Kohlensäure entweichen konnte. Durch die zweite Fermentierung wurde aus dem Wein Schaumwein. Ein Benediktinermönch namens Dom Perignon erfand dann die kontrollierte zweite Gärung, die durch Zusatz einer genau dosierten Zucker-Hefe-Lösung erfolgte und es ermöglichte, den Schaumwein in Flaschen zu transportieren, ohne dass diese explodierten: der Champagner war geboren. Einen guten Schaumwein macht also die zweite Fermentierung - auch Flaschengärung genannt - aus, denn sie sorgt für die feinperlige, natürliche Kohlensäure.

Ein Schaumwein darf sich allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen Champagner nennen. Die Trauben - hauptsächlich der Rebsorten Pinot Noir (Spätburgunder), Pinot Meunier (Schwarzriesling) sowie Chardonnay – müssen aus einem speziell festgelegten Anbaugebiet in der Champagne stammen. Es gelten spezielle Anbauvorschriften wie Pflanzdichte, Ertragsbeschränkung und Handlese. Champagner muss in Flaschengärung hergestellt werden und hat eine Mindestlagerzeit.

Herstellung in Flaschengärung

Die klassische Flaschengärung findet sich auch unter der Bezeichnung Méthode Champenoise, Méthode Traditionnelle oder Metodo Classico auf Schaumwein-Etiketten. Sie bringt eine besonders feine Kohlensäure hervor, ist aber auch die aufwändigste und somit teuerste Methode zur Schaumweinherstellung.

Denn nach der ersten Gärung, bei der der aus den Trauben gewonnene Most zum Grundwein vergoren wird, erfolgt eine zweite Fermentierung. Dabei wird dem Wein eine Mischung aus Zuckerlösung und Hefe, die sogenannte Tirage, zugeführt. Anschließend kommt der Wein in Flaschen, die verkorkt werden. Dort entsteht die Kohlensäure. Ist der Zucker komplett abgebaut, endet die Fermentierung. Jetzt muss der Wein auf der abgestorbenen Hefe in der Flasche lagern. Beim Champagner sind dafür 15 Monate vorgeschrieben, beim Jahrgangschampagner sogar 36.

Um das Hefedepot nach und nach im Flaschenhals zu sammeln, werden die Flaschen gerüttelt. Von Hand oder mechanisch erhalten die Flaschen leichte Drehungen um die eigene Achse und werden immer steiler aufgestellt.

Um die Hefe aus den Flaschenhälsen zu entfernen, wird der Wein „degorgiert“. Die Flaschenhälse werden dabei eingefroren, die Korken mit einer schnellen Bewegung entfernt und die gefrorene Hefe schießt heraus. Nun müssen die Flaschen wieder aufgefüllt und der Zuckergehalt des Schaumweines angepasst werden. Das mindert die Säure. Man setzt dazu eine Mischung aus identischen Weinen und Zuckerlösung zu, die sogenannte „Dosage“. Anschließend werden die Flaschen wieder verkorkt. Der Druck auf den Flaschen beträgt bei der klassischen Flaschengärung 5 bis 7 Bar.

Cremant, Cava und Spumante

In Flaschengärung werden auch außerhalb der Champagne Schaumweine erzeugt, die dem Champagner in nichts nachstehen, aber wegen des markenrechtlichen Schutzes einen anderen Namen tragen müssen. Im übrigen Frankreich firmieren sie deshalb als Cremant. Auch bei der Herstellung von Cremant gelten strenge Regeln, wie z. B. die Handlese der Trauben. Die Rebsorten sind die gleichen wie beim Champagner, reinsortige Cremants aus Chardonnay nennen sich „Blanc de Blanc“, die aus Pinot Noir „Blanc de Noirs“.

Cava ist die spanische Bezeichnung für Schaumweine. Bei der Herstellung gelten ähnlich strenge Vorschriften wie beim Champagner. Cava ist in drei Qualitätsstufen erhältlich. Der einfache Cava liegt mindestens 9 Monate auf der Hefe, ein Reserva mindestens 18 Monate und ein Grand Reserva 30 Monate. Meistverwendete Trauben sind beim Cava Parellada, Macabeo und Yarel-Io.

Italiens Qualitätschaumwein nennt sich Spumante. Die Bezeichnung „DOC“ (Denominazione di origine controllata) gibt an, dass er aus einem bestimmten Anbaugebiet stammt. Der bekannteste Spumante ist wohl Prosecco, der ausschließlich in Venetien aus der Rebsorte Glera hergestellt wird.

Winzersekt

Das deutsche Pendant zu Cremant und Co. ist der Winzersekt, auf dem Etikett erkennbar am „Sekt b.A.“ und aufgedrucktem Winzer- oder Weingut-Namen. Diese Sekte werden zu 100 Prozent aus den Trauben des Winzers gewonnen und lagern mindestens 9 Monate, oft länger, auf der Hefe. Auf Basis hochwertiger Grundweine handwerklich perfekt gemachte Winzersekte sind Champagnern geschmacklich durchaus ebenbürtig, bewegen sich aber preislich in wesentlich moderateren Sphären.

Massenware Sekt

Schaumweine einfacherer Art, erkennbar auf dem Rückenetikett durch die Angabe „Hergestellt in Deutschland“, werden meist aus aus Südeuropa importieren, schlichten Weinen gemacht. Die Herstellung ist komplett automatisiert, erfolgt im Tankgärungsverfahren und ergibt geschmacklich konstante Schaumweine, die bei den großen Supermarkt-Ketten und bei Discountern im unteren Preissegment vertrieben werden.

Bildrechte: IMAGO Eine Stufe darüber steht der Qualitätsschaumwein, welchen man am Aufdruck „Deutscher Sekt“ erkennt. Bei diesen Sektsorten kommen die Trauben aus Deutschland und werden auch hier verarbeitet. Die Herstellung erfolgt ebenfalls in Tankgärung.

Herstellung in Tankgärung

Bei dieser Methode erfolgt die zweite Gärung nicht in Flaschen, sondern in großen Tanks. Diese sind meist aus Edelstahl und haben ein Fassungsvermögen von bis zu 200.000 Liter. Darin werden Grundwein und Tirage vermischt und durchlaufen die zweite Gärung. Hat die entstandene Kohlensäure ausreichend Druck erzeugt, wird die Hefe mittels Filter vom Wein getrennt, der Wein sofort mit der Wein-Zuckerlösung versetzt und auf Flaschen gezogen. So hergestellte Schaumweine hinterlassen einen stärkeren Hefeeindruck und sind kosten- und somit preisgünstiger. Der Flaschendruck liegt hier bei 2 bis 4 Bar.

Perlwein oder Secco

Das wichtigste Merkmal der Perlweine ist die Herkunft der Kohlensäure. Diese entsteht nämlich hier nicht durch die zweite Gärung, sondern wird durch Karbonisierung zugesetzt. Deshalb firmieren so hergestellte Schaumweine als Perlweine. Beispiele sind „Prosecco Frizzante“ oder „Sparkling Shiraz“. Die Grundweine für Perlwein stammen aus beliebiger Herkunft. Perlwein ist leicht zu erkennen, da er im Gegensatz zu wirklichen Schaumweinen in herkömmliche Weinflaschen abgefüllt wird.

Herstellung durch Karbonisierung

Bei der Karbonisierung, auch Imprägnierverfahren genannt, wird der Wein unter Druck mit Kohlendioxid versetzt. Dieses einfache Verfahren wird bei schlichten Schaumweinen eingesetzt. Der Flaschendruck beträgt hier 3 Bar.

Praktische Tipps für die prickelnden Getränke

Öffnen

Bildrechte: Colourbox.de Wer Angst hat, dass der Korken durch den Raum fliegt, nutzt zum Herausdrehen am besten ein Geschirrtuch, welches er über den Korken legt. Zum Öffnen entfernt man zuerst die Stanniolkapsel bzw. das Bändchen beim Prosecco. Mit einer Hand wird dann die Flasche gehalten, mit der anderen die Drahtschlaufe aufgedreht. Während die Flasche im 45-Grad-Winkel in der einen Hand liegt, dreht die andere vorsichtig den Korken heraus. Die ideale Trinktemperatur liegt bei 9 bis 11 Grad.

Glas

Für Schaumwein eignen sich besonders hohe Gläser in Flöten- oder Tulpenform. Eingeschenkt wird bis zu einer Höhe von ca. zwei Drittel, damit sich das Aroma gut entfalten und der Schaumwein schön perlen kann.

Verschluss

Wer seinen Schaumwein nicht komplett leert und den Rest im Kühlschrank aufbewahren möchte, sollte dies nicht länger als 24 Stunden tun. Zum Verschließen der Flasche eignet sich am besten ein handelsüblicher Spannverschluss. Silberlöffel im oder Alufolie über dem Flaschenhals haben sich als weniger gut erwiesen, da sie viel Kohlensäure entweichen und den Schaumwein schal werden lassen.

Lagerung