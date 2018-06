Laut einer Schätzung deutscher Dermatologen hat gut jeder Zweite eine empfindliche Haut. Das heißt nicht unbedingt, dass man eine Allergie hat. Zumindest die Neigung dazu ist jedoch vorhanden. Vor allem diese Menschen greifen zu Produkten, die besonders schonend reinigen und pflegen sollen, zu Sensitiv-Produkten. Aber auch Menschen ohne Allergieneigungen greifen aufgrund der offerierten speziellen hautfreundlichen Wirk- und Duftstoffe gern zu diesen Produkten. Die Kosmetikindustrie freut sich und verkauft solche Produkte in großer Vielfalt und großen Mengen. Über 150 verschiedene Sensitiv-Produkte gibt es allein in Supermärkten und Discountern.

Der Begriff "sensitiv" ist nicht durch eine Norm oder Verordnung geschützt. Um ein Produkt so zu bezeichnen, reicht es dem Hersteller, wenn er das Produkt an Menschen testet, die nach eigener Aussage eine empfindliche Haut haben. Und sensitiv bedeutet auch nicht, dass keine Duft- oder Konservierungsstoffe enthalten sind. Die Chemikerin Dr. Kerstin Etzenbach-Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen beschreibt das so: „Manche Hersteller schreiben sensitiv drauf, wenn sie dem ursprünglichen Produkt ein bisschen Aloe oder Kamille zugefügt haben. Bei anderen ist im Deo kein Aluminium oder Alkohol. Das berührt aber den Rest der Inhaltstoffe nicht.“

Ähnlich bedeutungslos sind Bezeichnungen wie „dermatologisch getestet“ oder „von Dermatologen empfohlen“. Dazu unsere Expertin: „Solche Bezeichnungen besagen lediglich, dass an irgendeiner Stelle der Entwicklung und Prüfung des Produktes ein Dermatologe anwesend war. Was der dabei gemacht oder geprüft hat, das ist weder nachweisbar, noch wird das von irgendwelchen Stellen gefordert. Rechtliche Vorschriften gibt es dazu nicht.“ Das heißt: Weder „sensitiv“ noch „dermatologisch getestet“ sind Garantien, dass im jeweiligen Produkt keine kritischen Stoffe enthalten sind.

Konservierungsstoffe wie Isothiazolinone sind in vielen Sensitiv-Produkten wie zum Beispiel Shampoos enthalten. "Isothiazolinone sind aber dafür bekannt, dass sie Kontaktallergien auslösen können. Deshalb passen die überhaupt nicht zum Begriff sensitiv und sollten in diesen Shampoos nicht enthalten sein“, warnt Kerstin Etzenbach-Effers von der Verbraucherzentrale. Diese Isothiazolinone sind im Moment auch nur noch in ausspülbaren Produkten enthalten, welche nur eine sehr kurze Zeit auf der Haut bleiben. Hersteller versichern, nur laut EU-Kosmetikverordnung zulässige Mengen zu verwenden. Bei einer entsprechenden Allergie auf so ein Biozid kann aber auch schon eine kurze Kontaktzeit ausreichend, um gesundheitliche Probleme, wie Hautauschlag oder Atembeschwerden auszulösen. Künstliche Duftstoffe wie Lilial oder Lyral, die unter anderem bei Reinigungstüchern oder Hautcremes verwendet werden, stehen im Verdacht, die Fortpflanzung zu beeinflussen, Allergien auszulösen und das Erbgut zu verändern. Tierversuche lassen das vermuten. Allerdings können Ergebnisse aus diesen Versuchen nicht immer eins zu eins auf Menschen übertragen werden. Einige als gefährliche eingestufte Stoffe dürfen laut EU-Verordnungen nur noch bis 2021 verwendet werden. Manche Hersteller verwenden sie schon jetzt nicht mehr, andere nutzen den Zeitrahmen voll aus. Und das kann auch bei Sensitiv-Produkten der Fall sein."Bevor ein Verbot kommt, gibt es eine lange Vorlaufphase mit wissenschaftlichen Gutachten. Dass der Maiglöckchen-Duftstoff Lilial zu Allergien führt, ist schon seit Jahren bekannt. Die Hersteller hätten schon längst reagieren können", kritisiert die Verbraucherschützerin.