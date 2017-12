Wer ein bestimmtes finanzielles Limit hat und dafür eine ausgewogene Mischung bekommen will, der ist beim Fachhändler wohl am besten beraten. "Vor Silvester bieten viele Berufsfeuerwerker in kleinen Läden Feuerwerkskörper an. Die bieten dann eine gute Beratung zu den Produkten, die man im Supermarkt nicht erwarten kann", so Daniel Schlinker. Oft gibt es dort auch produkte, die es im Supermarkt nicht gibt. "Die unterscheiden sich dann in Steighöhe und Ausbreitung beispielsweise", so Richter.