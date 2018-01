Der Winter stellt an Smartphones besondere Herausforderungen: Bei Minusgraden streiken die Geräte und fahren den Akku herunter oder schalten sich ganz ab. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Smartphone gegen Kälte, Nässe und Schnee schützen.

Wieso der Akku schwächelt

Bei Kälte verlangsamen sich die chemischen Prozesse im Akku. Die meisten Smartphones funktionieren mit Lithium-Ionen-Akku, in denen sich die Ionen in einer Elektrolytflüssigkeit zwischen Plus- und Minus-Pol bewegen. Bei Kälte wird das schwerer, die Flüssigkeit zäher und die Leistungsfähigkeit des Akkus sinkt, obwohl er eigentlich noch Saft hat. „Das ist wie bei Wasser, das langsam einfriert. Die Lithium-Ionen werden bei Kälte träger, bis sich nichts mehr bewegt. Dann fließt kein Strom mehr und die Smartphones können sich sogar ausschalten“, erklärt Sascha Nowak vom Batterieforschungszentrum (MEET) der Universität Münster. Je nach Hersteller der Telefone kann das bei verschiedenen Temperaturen der Fall sein. Eine generelle Minusgrenze gibt es nicht. Bei älteren Akkus könne das häufiger passieren, da sie durch die längere Nutzung schon mehr Schäden in der Struktur des Stromspeichers haben und somit bei Kälte anfälliger sind, so unser Experte.

Körperwärme schützt bestmöglich

Bildrechte: IMAGO Je wärmer, desto besser für das Smartphone. Daher sollte Sie es bei Kälte so nah am Körper wie möglich tragen, am besten in der warmen Innentasche einer Jacke oder Hose. In Rucksack oder Tasche kann es schnell abkühlen. Auch im geparkten Auto sollte das Telefon nicht liegen bleiben, da es dort schnell so kalt wie draußen wird. "Es hieß früher mal, besser Smartphones bei Kälte gar nicht benutzen, aber so kalt sind die deutschen Winter dann doch nicht. Nutzen Sie es bei Kälte, aber bewahren Sie es nah am Körper auf", so Sascha Nowak. Eine spezielle Handy-Schutzhülle kann vielleicht helfen. Ein Kopfhörer mit integriertem Mikrofon oder ein Headset wäre eine Möglichkeit, damit das Handy beim Telefonieren warm und nah am Körper bleiben kann.

Temperaturunterschiede vermeiden

Elektronische Geräte mögen keine Temperaturunterschiede. Das ist auch bei Smartphones so. Beim Wechsel von Wärme und Kälte kann sich im Gehäuse Kondenswasser bilden, ähnlich wie an Wohnungsfenstern im Winter. Das Kondenswasser kann Bauteile beschädigen oder einen Kurzschluss auslösen. Lassen Sie das Telefon beim Wechsel vom kalten Draußen ins warme Drinnen am besten noch einige Zeit in der Tasche, damit es sich langsam erwärmen kann. Auch Abschalten und nach einer Aufwärmphase wieder einschalten hilft. Achtung: Legen Sie Ihr Handy auf keinen Fall an die Heizung und erwärmen Sie es auch nicht mit einem Fön, da die Feuchtigkeit im Gehäuse so meist nicht verschwindet und dies zu weiteren Schäden führen kann. Idealerweise wird das Telefon bei normaler Zimmertemperatur „aufgetaut“. Der Akku sollte auch nicht sofort geladen werden, sondern erst wieder, wenn das Telefon Zimmertemperatur erreicht hat.

Probleme mit dem Display bei Kälte