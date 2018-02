Online, in Supermärkten oder in Handyläden gibt es drei verschiedene Varianten des Displayschutzes: Mindestens zehn Euro kostet so genanntes „Panzerglas“. Das ist eine dünne Folie aus Glas, die man einfach auf dem Display leicht andrückt. Dann saugt sich das Panzerglas von selbst fest. Für fünf Euro aufwärts gibt es Plastikfolien, die einfach auf das gereinigte Display aufgeklebt werden. Die gibt es speziell auch für Smartphones mit einem gebogenen Bildschirm. „Solche Displays sind anfälliger für Bruch, weil sie einen anderen Angriffswinkel bieten. Da muss aber die Folie perfekt passen“, sagt David Gillengerten von inside-handy.de. Um die fünf Euro kostet flüssiger Displayschutz mit Nanopartikeln, der auf den Bildschirm aufgetragen wird.

Auch mit Schutzschichten lässt sich ein Display nicht hundert Prozent komplett gegen Stöße sichern. „Aber man kann die Wahrscheinlichkeit, dass es zersplittert, durch einen Schutz schon deutlich reduzieren“, sagt Bernd Theiss vom Technik-Magazin Connect. Zudem mache der Schutz die teuren Bildschirme unempfindlicher gegen Kratzer von Schlüsseln oder Münzen, wenn diese neben dem Handy in der Tasche getragen werden. Wolfgang Pauler von CHIP ergänzt: „Im Ernstfall schlägt eben nicht so viel aufs Display durch. Dann geht eher die Folie oder das Panzerglas kaputt.“ Am besten schützt das massive Panzerglas Smartphone-Bildschirme. In dem Punkt sind sich alle drei unserer Experten einig. „Allerdings sind die Panzerglasfolie halt auch wirklich dick. Mit einem kleinen Rand oben und unten, das sieht halt auch sehr unschön aus“, sagt David Gillengerten.