Ostern steht vor der Tür, und auch das Wetter zeigt sich hoffentlich bald etwas milder. Viele Autofahrer fragen sich also: Kann ich jetzt endlich die Sommerreifen aufziehen? Oder fahre ich lieber noch länger mit den Winterreifen? Sicher ist schließlich sicher.

Winterreifen sind im Sommer gefährlich

Unser Experte vom ADAC, Johannes Boos, hat darauf eine ganz klare Antwort: „Es ist in Deutschland zwar nicht verboten, im Sommer mit Winterreifen zu fahren, aber auf keinen Fall sinnvoll.“ Der Grund liegt in der Gummimischung und dem Profil der Autoreifen: Die unterscheiden sich bei Sommer- und Winterreifen erheblich, das stelle ein Risiko dar.

Ein Sommerreifen muss hohe Temperaturen aushalten. Dafür braucht es eine harte Gummimischung. Doch nicht nur die Hitze des Asphalts spielt hier eine Rolle. Auch die Reifen selbst werden durch ständige Reibung bei schneller Geschwindigkeit erhitzt. Die harte Mischung sorgt dafür, dass der Sommerreifen den Temperaturen standhält, nicht zu schnell abreibt und vor allem beim Bremsen griffig bleibt.

Bildrechte: IMAGO Die deutlich weicheren Winterreifen haben im Sommer einen viel längeren Bremsweg als Sommerreifen. Aus 100 km/h beträgt die Differenz zu guten Sommerreifen bis zu 16 Meter Distanz. Außerdem haben Sommerreifen im Gegensatz zu Winterreifen tiefe Längsrillen im Profil, um Regenwasser abzuleiten. Mit Winterreifen würde das Fahrzeug aufgrund anderer Profilierung viel schneller ins Rutschen geraten.

Sommerreifen ab 7 Grad Celsius

Wann sollte man nun wechseln? „Die Faustregel lautet in Deutschland von O –O, also von Ostern bis Oktober“, sagt unser Experte. Da Ostern nun jedes Jahr auf einen anderen Termin falle und auch der Oktober lang sei, verfahre man am besten so: Sobald die Temperaturen nachts dauerhaft über 7° Celsius sind, sind Sommerreifen aufzuziehen. „Entscheidend ist aber die Temperatur in der Nacht und am frühen Morgen, wenn man auf Arbeit muss. Daher ist es nicht zu empfehlen, sich an den Tagestemperaturen zu orientieren.“

Übrigens: In anderen Ländern ist die Winterreifenpflicht zeitlich begrenzt. In Tschechien müssen Autos bis 31. März Winterreifen haben, in Südtirol sogar bis 15. April. Autofahrern drohen bei Nichteinhaltung sogar Bußgelder. In anderen europäischen Ländern sind Winterreifen im Sommer sogar verboten. Bestimmte Winter- und Ganzjahresreifen dürfen in Italien vom 15. Mai bis 14. Oktober nicht genutzt werden. Wer laut ADAC mit einem nicht zugelassenen Reifen auf italienischen Straßen unterwegs ist, muss mit Strafen zwischen 400 Euro und 1700 Euro rechnen.

Neue Sommerreifen ab 3 Millimetern Profil

Ein gesetzlich vorgeschriebenes Höchstalter für Reifen gibt es nicht. Allerdings nutzen sich Reifen ab und darauf sollte man reagieren. Laut ADAC gilt für Reifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Die Haftung kann - etwa bei Nässe - aber schon eher deutlich abnehmen. Der Automobilclub empfiehlt deshalb, Sommerreifen ab drei Millimetern zu erneuern, oder aber, wenn Beschädigungen sichtbar werden. Dies ist in der Regel nach 30.000 bis 40.000 Kilometern erreicht.

Reifen, die älter sind als acht Jahre, solle man unabhängig von der Profildicke nicht mehr verwenden. Das Herstellungsdatum finden Fahrer auf dem Reifen hinter dem Kürzel DOT in den letzten vier Zahlen. "DOT 1365 4417" bedeutet zum Beispiel, dass der Reifen in der 44. Woche 2017 hergestellt ist.

Gute Reifen kosten 50 bis 70 Euro

Einen guten Reifen gibt es beim aktuellen Test vom ADAC ab 50 Euro. Allerdings sollte man sich vor dem Kauf gut informieren, denn die Unterschiede können groß sein. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Reifen im Test lag ein Bremsweg von 12 Meter. „Das ist ein deutlicher Unterschied und auch ein sicherheitsrelevanter Faktor“, so Boos.

Auch bei Abnutzung und Verschleiß gab es erhebliche Unterschiede. „Mit einigen Sommerreifen kommt man fast doppelt so weit wie mit anderen“, erklärt der Experte. Hier lagen zwischen dem besten und dem schlechtesten Reifen im Test in dieser Kategorie 15.000 Kilometer. Unter diesen Umständen lohne es sich durchaus, den teureren Reifen zu holen, wenn man damit länger fahren kann.

Besonders wichtig beim Kauf von Autoreifen: der Preisvergleich. Es gibt keine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), jeder Händler macht seinen Preis. Dadurch gibt es teilweise erhebliche Preisunterschiede, die man sich als Autofahrer zu nutzen machen kann. „Dabei sollte man immer auch auf Zweitmarken von namenhaften Herstellern gucken. Diese haben zum Teil ähnlich gute Ergebnisse erzielt, sind aber deutlich günstiger.“

Reifenlabel gibt Hinweis auf Qualität

Das Reifenlabel ist in seiner Gestaltung ähnlich der Kennzeichnung für den Grad der Energieeffizienz bei Elektrogeräten. Abzulesen auf der Kennzeichnung sind die Kraftstoffeffizienz und die Reifenhaftung bei Nässe in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Das Rollgeräusch wird in Dezibel angegeben und graphisch stilisiert in Form von Schallwellen: je weniger schwarze Wellen, desto geräuschärmer der Reifen. Andere wichtige Qualitätskriterien, wie beispielsweise Aquaplaning-Eigenschaften, Fahrstabilität oder das Verhalten bei winterlichen Bedingungen spielen keine Rolle. Weiterer Kritikpunkt: Die Reifenhersteller selbst testen die Reifen, aber kein unabhängiges Institut.

Die richtige Lagerung

Bildrechte: MDR/Monika Werner Reifen kann man in der Regel in Werkstätten einlagern. Das kostet pro Saison mindestens 15 Euro. Wer zu Hause Platz hat, kann sich das Geld sparen. Dann mögen es Reifen kühl, trocken und dunkel. Gelagert werden sollten maximal vier Räder übereinander liegend oder hängend am Felgenloch. Vor der Einlagerung sollte man die Reifen auf Beschädigungen kontrollieren und markieren, an welcher Position sie am Auto montiert waren.

Alternative Ganzjahresreifen?