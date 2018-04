Dank Bodenheizung können die ersten Spargelstangen in Deutschland oft schon im Februar gestochen werden. Offiziell beginnt die heimische Ernte aber in der Regel Ende März, Anfang April, wenn sich der Boden auf rund 16 Grad erwärmt hat und der Spargel ans Licht strebt. Kostet das Kilo Anfang der Saison schon mal bis zu 20 Euro, fallen bis zum Ende der Saison am 24. Juni die Preise beträchtlich. Für Spargel-Liebhaber so oder so eine Zeit voller Genuss.

Das gesunde Edelgemüse

Spargel gilt als besonders gesund und ist auch für figurbewusste Menschen eine gute Wahl: Aufgrund des hohen Wassergehalts von mehr als 90 Prozent kommt Spargel auf nur etwa 20 Kalorien pro hundert Gramm und wirkt entwässernd. Außerdem ist das Gemüse reich an Kalium und B-Vitaminen. Das ist unter anderem gut für den Stoffwechsel. Auch die Vitamine A und C sind im Spargel reichhaltig vorhanden, übrigens mehr im grünen als im weißen Spargel. Der enthaltene Schwefel sorgt für den typischen Geschmack – und den etwas speziellen Geruch beim Toilettengang.

Der Quietschtest: So erkennt man frischen Spargel

Aufgrund des hohen Wassergehalts ist es wichtig, Spargel frisch zu kaufen. Alter Spargel, der schon länger im Laden liegt oder schon vor langer Zeit geerntet wurde, wird schnell trocken und holzig. Darunter leiden der Geschmack und der Spaß beim Essen, denn faserige Spargelstangen isst wohl niemand gern. Deshalb sollte schon beim Einkauf auf die Qualität des Spargels geachtet werden. Der Trick: Reibt man zwei Stangen vorsichtig aneinander, sollte ein quietschendes Geräusch zu hören sein. Das deutet auf frische, saftige Qualität hin. Lässt sich Spargel dagegen gummiartig biegen, ist er schon älter. Auch optisch verraten die Stangen einiges: Vertrocknete Enden sind ein Indiz dafür, dass vor dem Verzehr recht viel von der Stange weggenommen werden muss. Kein Problem dagegen sind violette, bräunliche Verfärbungen oder geöffnete Köpfe. Diese entstehen zum Beispiel dadurch, dass der Spargel bereits vor der Ernte einige Zeit oberhalb der Erde am Licht verbracht hat. Der Geschmack wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Spargel einkaufen: Das bedeuten die einzelnen Handelsklassen

Der Spargelgeschmack ist in jeder Handelsklasse gleich. Bildrechte: Colourbox.de/MDR.DE Im Handel wird Spargel in verschiedenen Handelsklassen angeboten:

Die beste Handelsklasse "Extra" erhalten nur die Spargelstangen, die ganz gerade gewachsen sind und deren Köpfe fest verschlossen sind. Holzige, verfärbte oder gespaltene Stangen darf es in dieser Kategorie nicht geben.

Spargel der Handelsklasse "I" darf auch leicht gebogen und etwas verfärbt aussehen, die Köpfe sollten trotzdem fest verschlossen sein.

Als Handelsklasse "II" dürfen auch die etwas krummeren, stärker verfärbten und am Kopf geöffneten Stangen verkauft werden.

Die Spargelstangen werden von Klasse zu Klasse dünner. Preislich gibt es zwischen den Handelsklassen große Unterschiede, geschmacklich meist nicht. Wer also keinen Wert auf Bilderbuch-Spargel legt, sondern sich auch mit krummem Gemüse zufrieden gibt, kann bei Handelsklasse II zugreifen und einige Euro sparen. Offiziell müssen die Spargelklassen nicht mehr angegeben werden. Die Händler tun es der besseren Orientierung wegen häufig trotzdem noch.

Vor dem Kochen: Schale und Enden ab

Die Schale und die Enden der Spargelstangen müssen entfernt werden, damit möglichst alle holzigen Teile dem Munde erspart bleiben. Zum Schälen eignet sich ein ganz normaler Sparschäler. Für die mitunter holzigen Enden empfehlen Köche folgenden Trick: Die Enden nicht mit einem Messer schneiden, sondern mit dem Finger abbrechen. Dort, wo sich der Spargel brechen lässt, ist garantiert nichts Holziges mehr, das merkt man aber nicht mit dem Messer, denn das durchtrennt auch die holzigen Teile. Übrigens kann Spargel auch ohne Bedenken in normalen Mengen roh gegessen werden. Er schmeckt nur nicht ganz so intensiv wie gekochter Spargel. Für den Geschmack ist die Asparaginsäure verantwortlich. Sie entfaltet sich erst beim Kochen richtig.

Was ist der Unterschied zwischen weißem und grünem Spargel?

In den typischen Wällen und unter Planen wird weißer Spargel gezogen. Bildrechte: Reinhard Stremmler Weißer Spargel oder auch Bleichspargel ist nichts andres als Grünspargel, der mit Erde bedeckt wird, die typischen Spargeldämme. Die Pflanze kann dadurch kein Sonnenlicht aufnehmen und kein Chlorophyll bilden. Dadurch bleibt sie weiß. Bleichspargel galt lange Zeit als besonders edel und vornehm. Dabei hat Grünspargel mehr Vitamin C und Karotin, weil er länger der Sonne ausgesetzt ist und entsprechende Stoffe bilden kann, denn er wächst einfach aus der Erde heraus. Im Geschmack ist er ein bisschen herzhafter.



Grünspargel kann mit weniger Aufwand angebaut werden und müsste dadurch etwas preiswerter sein. Da er aber in geringeren Mengen produziert wird, kostet er oftmals sogar mehr. Grünspargel muss kaum geschält werden. Nur die eventuell verholzten Enden kommen weg. Ansonsten eignet er sich für die gleichen Gerichte wie Bleichspargel.

Wenig Wasser, viel Geschmack: Spargel am besten dünsten

Der Geschmack von Spargel ist besonders zart und geht schnell verloren, wenn er in zu viel Wasser gekocht wird. In einem normalen Topf sollte deshalb der Spargel nur knapp mit Wasser bedeckt werden. Noch besser soll der Spargel sein Aroma behalten, wenn zuerst die Spargelschalen kurz in Wasser gekocht werden. Der Geschmack geht dabei ins Wasser über. Später werden darin die Spargelstangen gekocht und profitieren somit vom Aroma der Schalen.

Als Alternative zum herkömmlichen Topf ist es auch möglich, spezielle Spargeltöpfe zu verwenden. Darin werden die Stangen quasi stehend gekocht. Nur der untere Teil der Stangen wird mit Wasser bedeckt und der Spargel somit im Wasserdampf gedünstet. Ähnlich funktioniert das Garen im Backofen, beispielsweise in einer abgedeckten Auflaufform. Nicht empfehlenswert ist es jedoch, Spargel in Aluminiumfolie zuzubereiten. Die Inhaltsstoffe des Spargels reagieren besonders heftig mit dem Aluminium. Dadurch lagert sich eine große Menge des Metalls im Spargel an, was gesundheitlich bedenklich sein kann.

Spargel gehört zu den Gemüsesorten, die nach dem Kochen problemlos wieder aufgewärmt werden können.

Nachschub aus dem Tiefkühler: Spargel auch im Herbst genießen