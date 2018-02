Damit eine Lichttherapie wirksam ist, muss das Licht direkt in die Augen strahlen und hoch dosiert sein – 10.000 Lux muss eine Lampe abstrahlen. Zum Vergleich: In einem von Neonröhren beleuchteten Büro beträgt die Lichtstärke nur etwa 500 Lux. Aber: „Wer tagsüber draußen spazieren geht, bekommt fast genauso viel Licht wie von den Lichtlampen“, sagt Prof. Ulrich Hegerl. „5.000 bis 7.000 Lux liefert auch ein bewölkter Tag.“

Um auch zu Hause und am Arbeitsplatz genügend Licht zu haben, gibt es inzwischen Tageslichtlampen. Sie kosten zwischen 50 und 150 Euro und können mit einem Halter bequem auf einen Tisch gestellt werden. Stehlampen, die relativ nah am Menschen aufgestellt werden, entfalten eher ihre Wirkung als Deckenlampen, weil diese schlicht zu weit weg sind, um wirksam zu sein. Üblicherweise sollte man die Tageslichtlampen so aufstellen, dass man das Licht nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt, also von der Seite beleuchtet wird. Außerdem ist der Abstand entscheidend. Teilweise werden nach Herstellerangaben die 10.000 Lux nur erreicht, wenn die Lampe 15 Zentimeter vom Gesicht weg steht. Dies ist vor allem mit dem Arbeitsalltag am Schreibtisch nicht zu vereinbaren. Außerdem muss man prüfen, wo eine Steckdose zur Verfügung steht. Im Sessel beim Lesen ist das meist ein geringeres Problem, beim Schreibtisch kann es allerdings hinderlich sein, wenn das Stromkabel permanent im Weg ist. Wichtig ist zudem, dass die Lampen nicht flimmern – also die Helligkeit gleichmäßig verteilt wird. Je nach individueller Empfindlichkeit können Helligkeitsspitzen als blendend empfunden werden.