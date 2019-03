Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns mittlerweile in jedem Lebensbereich begegnet. Technik und vor allem Elektrogeräte sind hierbei besonders kritisch, denn nicht immer garantiert deren Herkunft saubere Rohstoffe oder die Einhaltung bestimmter Umweltstandards. Ihre Langlebigkeit ist heute kaum noch gegeben. Ökologisch sinnvoll sind daher Unternehmen, die Technik zum Mieten und Teilen anbieten. Die Idee dahinter ganz simpel: die Lebensdauer der Geräte verlängert sich, Ressourcen und die Umwelt werden geschont.

Zielgruppen

Technik mieten ist nichts, was Nutzer machen, weil es zwangsläufig günstiger ist als kaufen, sondern weil sie ihre Geräte auf diese Art jederzeit unkompliziert auch wieder loswerden können. Sei es, weil der Bedarf nicht da ist, oder weil man durch Mieten auch immer die neueste Technik nutzen oder ausprobieren kann - die neueste Kamera im Urlaub oder einen Beamer für gemeinsame Film- oder Fußballabende.

Wer bietet an?

Momentan gibt es in Sachen Miettechnik vor allem zwei große Player am Markt: das Unternehmen Grover und Otto Now. Während Grover als StartUp 2015 in Berlin gegründet wurde, war Otto Now, als Ableger des Versandhandels Otto, die erste Online-Plattform, die Technikgeräte verlieh. Ein anderes StartUp läuft unter dem Namen leihbar.de und existiert seit 2013 in Berlin. Auch hier werden Dinge des täglichen Bedarfs verliehen, darunter auch Technik. Anders als bei Grover und Otto Now müssen allerdings bei leihbar.de die Geräte an bestimmten Abholfilialen oder Sharing Boxen selbst abgeholt und zurückgebracht werden. Außerdem gibt es diverse Kleinanbieter wie frents.de, wir.de und fairleihen.de, hinter denen aber Privatpersonen stecken. Hier besteht natürlich das Problem: Man weiß nicht, was man bekommt und wie alt die gemietete Technik eigentlich ist.

Angebot und Preis

Grover ist mit 1.500 Geräten im Angebot, darunter auch stets die neueste Technik, das führende Unternehmen für Unterhaltungselektronik zum Leihen auf dem europäischen Markt. Dennoch bleibt die Auswahl begrenzt. Wer also etwas ganz Spezielles sucht oder ein bestimmtes Modell, wird beim Verleiher vielleicht nicht immer fündig. Grover unterscheidet nach 10 Kategorien. Dabei wird besonders beliebte oder neueste Technik farblich hervorgehoben. So weiß der Nutzer sofort, was gerade angesagt ist. Laptops, Smartphones und Spielekonsolen sind bei den Mietkunden am beliebtesten. Grover vermietet seine Produkte über die eigene Plattform, arbeitet aber auch mit Elektronik-Partnern wie MediaMarkt, Saturn, Gravis, Conrad und Tchibo zusammen, bei denen ebenfalls Technik vermietet wird. Diese bieten allerdings nicht selbst Technik an, sondern vermitteln die Kunden an den Partner oder bieten sich als Abholfilialen vor Ort an.

Anders bei Otto now: Hier ist das Angebot mit 700 Artikeln im Angebot deutlich kleiner und die Auswahl speziell an Technik auch wesentlich geringer. Neben Multimedia gibt es hier auch Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen, Sportgeräte und auch Möbel. Preislich macht sich das bemerkbar: Die Mietpreise bei Otto now sind deutlich günstiger als bei Grover. So oder so: Bezahlen lassen sich alle Anbieter den Service gut. Auf die Lebensdauer eines Gerätes gerechnet, kommen gerade Nutzer mit langen Mietverträgen deutlich teurer als beim Kauf. Weil Technik online sehr günstig ist und die Preise oft deutlich unter der Empfehlung der Hersteller liegen, kann der Aufschlag beim Mieten dreißig Prozent und höher ausfallen.

Mietbedingungen

Neben der Angebotsauswahl sollte man bei den Anbietern die mögliche Mietdauer beachten. Bei Grover muss man sich in vielen Fällen maximal einen Monat an ein Gerät binden, bei Otto now mindestens 3 Monate. Entscheidet man sich für Möbel, müssen diese sogar mindestens 6 Monate gemietet werden. Generell aber gilt für beide: Je länger die Mietdauer, desto geringer der monatliche Mietpreis. Sind bei Otto now im Preis auch Anlieferung, Rücksendung/Abholung und Service im Schadensfall oder beim Aufbau dabei, kommen Geräte von Grover kostenpflichtig per Post oder Spedition. Gerade Speditionen können bei einer Rücksendung teuer werden. Auch ein Kauf von Geräten ist bei Grover möglich: Mietet man so lange, dass die Mietzahlungen den UVP plus drei Monatsmieten erreicht haben, kann das Gerät zum Symbolpreis von 1€ auch erworben werden. Otto now bietet diese Möglichkeit nicht an.

Schadensfälle

Sollte das Gerät während der Leihfrist kaputt gehen, übernimmt Grover über die Grover-Care-Versicherung 90 Prozent der Kosten. Bei Verlust oder Diebstahl zahlt allerdings der Kunde selbst. Auch Otto now haftet für Schäden und tauscht Geräte entsprechend aus oder übernimmt die Reparatur. Es sei denn, der Nutzer verursacht den Schaden selbst. Die Nachweisbarkeit könnte hier ein Problem werden. Bestimmte Versicherungen nehmen Miettechnik heute aber auch schon in ihre Haftpflichtversicherungen auf. Hier sollte man sich vorher informieren.

Nachhaltigkeit

Nachhaltig ist Grover, indem nicht alle Geräte brandneu sind. Sie werden teilweise auch gereinigt, desinfiziert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder in den Mietkreislauf zurückgeführt. Aber Vorsicht: Speziell ausgewiesen ist das nicht. Leichte Gebrauchsspuren sind möglich. Abgenutzte oder aus der Mode gekommene Geräte werden verkauft oder umweltgerecht entsorgt. Was Otto now mit seinen alten Geräten macht, wurde auf Nachfrage nicht beantwortet. Ob ein Mietgerät also neu oder überholt ist, sollte im Kleingedruckten nachgelesen werden.

Fazit: Mieten als flexible Lebensform