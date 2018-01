In vielen Supermärkten lautet die immer gleiche Frage an der Kasse: „Sammeln Sie Punkte?“ Anschließend gibt die Verkäuferin, je nach Einkaufswert, ein paar Sticker heraus. Wer genug Sticker gesammelt hat, bekommt Markenprodukte zum Schnäppchenpreis, so die Theorie. Ist das wirklich ein gutes Angebot oder eher ein billiger Trick, um Kunden zu binden?