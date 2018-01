Tricks bei Ebay Kleinanzeigen

Der beste Weg, um schnell und problemlos zu handeln, ist das persönliche Gespräch. Geben Sie im Angebot also am besten Ihre Telefonnummer an. So können Interessenten schnell und direkt mit Ihnen Verbindung aufnehmen und Nachfragen stellen. Gleiches gilt für den Kauf. Ware abholen und bar bezahlen ist immer am sichersten. So können Sie die Ware überprüfen. „Lassen Sie sich einen Kauf oder Verkauf am besten immer schriftlich bestätigen“, rät die Expertin. Übergeben und übernehmen Sie die Ware nur vom Käufer bzw. Verkäufer persönlich. Wenn Sie die Ware nicht persönlich übergeben oder abholen, sondern die Ware versandt wird, dann versichern Sie den Versand. Sollte die Ware dann nicht ankommen, ist die Haftungsproblematik gegebenenfalls einfacher zu lösen. Bei Überweisungen und Postversand sollten Kontoeigentümer und Empfänger des Paketes eine Person sein. So kann sich später niemand rausreden. Speichern Sie die Inserate. So können Sie im Zweifel nachvollziehen, wie das Produkt in der Beschreibung und den Bildern präsentiert wurde und ob das mit der Realität übereinstimmt.