Urlaub in der Ferienwohnung – das ist oftmals eine günstige Alternative zum Hotelurlaub. Obendrein gibt es mehr Platz für die Familie und mehr Privatsphäre als im Hotel. Doch Vorsicht: Nicht jedes Ferienhaus ist so traumhaft, wie es beschrieben ist.

Zwei große Fallstricke

Bildrechte: IMAGO Wer Ferienwohnungen bucht, muss vor allem zwei mögliche Fallstricke beachten, sonst kann das Schnäppchen schnell zur Kostenfalle werden. Erstes Problem: Der angegebene Wochenpreis ist nicht immer der endgültige. Denn oftmals sind die „Nebenkosten“ extra zu zahlen: Dazu zählen beispielsweise Strom- und Heizkosten, die nach Verbrauch berechnet werden. Dabei kann es oft richtig teuer werden. Vor allem, wenn im Winter das Haus und im Sommer die Pools elektrisch beheizt werden. Auch sind Bettwäschepakete von rund 10 Euro pro Person keine Seltenheit. Hin und wieder müssen Kautionen vorab hinterlegt werden.

Zweites – und oft noch größeres – Problem: „Im Zweifel gibt es die angebotenen Ferienwohnungen gar nicht bzw. nicht in der Qualität, wie sie im Angebot beschrieben sind“, erklärt Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Selbst über eigentliche namenhafte und seriöse Vermittlungsportale bieten Betrüger Feriendomizile an, die gar nicht existieren. Anzahlungen sowie Restzahlung landen auf Konten im Ausland, die schnell wieder aufgelöst werden.

Checkliste bei der Suche und Buchung

Jeder hat die Möglichkeit, diese Risiken zu miniminieren. Dafür muss man aber wachsam sein sein und die Angebote „mit gesunder Skepsis lesen“, so Meisel.

Preise realistisch einschätzen

Sind die Preise extrem niedrig oder locken die Vermieter mit extremen Rabatten, sollte man stutzig werden. Dann sollte man zuerst prüfen, wie hoch die Nebenkosten angesetzt sind. Es kann durchaus sein, dass die Vermieter hieraus dann ihren Profit schlagen. Deswegen sollte man prüfen, wie hoch die Preise in der Umgebung sind. Weicht das ausgesuchte Angebot stark davon ab, sollte man zumindest stutzig werden und nicht sofort buchen. Im schlimmsten Fall existiert die Ferienwohnung gar nicht.

Existenz der Feriendomizils prüfen

Seriöse Anbieter erkennt man daran, dass neben der E-Mail-Adresse auch der Name, die Adresse und die Telefonnummer des Vermieters angegeben sind. Auch ein Belegungsplan und ein Kontaktformular sind inzwischen Standard bei seriösen Anbietern. Den Vermieter sollte man vor der Buchung auch anrufen oder eine Mail schreiben, um sicher zu sein, dass er auch existiert. „Den Namen des Vermieters sollte man vor Buchung auch immer ins Internet eingeben. Wenn da etwas nicht ordnungsgemäß gelaufen ist, gibt es fast immer Verbraucherforen, in denen sich Betroffene äußern“, sagt Simone Meisel. Auch die Adresse des Ferienhauses sollte benannt sein. „Die kann inzwischen jeder mit einem simplen Blick bei Google Maps überprüfen“, so Meisel weiter. Vorsichtshalber solle sich jeder auch bei örtlichen Tourismusbüros erkundigen, ob das Ferienobjekt bekannt ist. Einige seriöse Vermittlungsagenturen prüfen regelmäßig, ob die Feriendomizile, die auf ihrer Seite angeboten werden, auch wirklich existieren. Damit werben die Portale dann auch!

Deutsches Recht schwer durchsetzbar

Bildrechte: dpa Wer über Portale bucht, wiegt sich oft in Sicherheit und denkt, sich im Schadensfall direkt an den Portalbetreiber wenden zu können. Das stimmt aber nicht. Seriöse Portale prüfen zwar Kritik regelmäßig und löschen Inserate bei Beschwerden, den Vertrag schließen die Reisenden aber mit dem Hauseigentümer selbst. „Das birgt auch Risiken, denn im Streitfall wird hier das Mietrecht des Urlaubslandes angewendet. Das schützt Urlauber weit weniger als das Pauschalreiserecht“, so Meisel. Ist der Anbieter des Ferienhauses ein Reiseveranstalter in Deutschland, wird er der Vertragspartner und bietet im Zweifel auch Preisminderungen an, wenn etwas nicht so ist, wie es beschrieben wurde. Allerdings sind die Angebote deshalb auch oft teurer.

Richtig bezahlen

Gängig sind Anzahlungen von 20 Prozent des Preises bei Erhalt der Buchungsbestätigung, im Ausland liegt der Betrag etwas höher. Die Restzahlung ist in der Regel sechs bis vier Wochen vor Anreise fällig. Am besten zahlt man immer per Lastschrift oder Kreditkarte. Dann kann man das Geld im Betrugsfall wieder zurückholen. Das bieten allerdings nicht alle Anbieter an. Befindet sich der Vermieter im Ausland, sollte jeder prüfen, wohin das Geld wirklich fließt.

Beschreibung ausdrucken

Bei allen Rückfragen, Umbuchungen, Reklamationen oder auch Rechtsstreitigkeiten ist es unerlässlich, dass Sie die wesentlichen vereinbarten Eckdaten der Reise nachweisen können. Deshalb sollte man die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters vor der Buchung nicht nur lesen, sondern sich auch ausdrucken. Ebenfalls sollte Urlauber die Beschreibung des Ferienhauses speichern: Das beinhaltet beispielsweise die Größe der Wohnung, die Anzahl der Betten, die Ausstattung in Küche und Bad sowie die Lage. Außerdem sollten Reisende sich sowohl den Preis als auch die Anzahl der Personen schriftlich bestätigen lassen.

Erste Schritte bei der Ankunft