Bildrechte: IMAGO

Obwohl das Grundprinzip des Erdgasverbrennens in einem Otto-Motor ziemlich simpel ist, hat ein modernes Erdgas-Auto eine Menge Zusatztechnik an Bord. "Das fängt an beim speziellen Gas-Tank, der öfter gewartet und kontrolliert werden muss, und geht hin bis zur Steuerungstechnik. All das ist teuer in der Wartung und Reparatur", warnt Andreas Keßler. Hinzu kommt, dass Sie die meisten Erdgas-Autos nur in der Fachwerkstatt der Hersteller warten und reparieren lassen können, mit entsprechenden Original-Ersatzteilen. "Gerade die deutschen Autobauer haben da quasi ein Monopol. Ein Erdgasauto in der Werkstatt kann richtig teuer werden", so der Experte.