Das geht nicht. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Eltern für eine Trennung einen Ehevertrag aufgesetzt haben. „Im Vertrag kann man nicht zu Lasten des Kindes drauf verzichten“, sagt unser Experte. Partner könnten zwar beim Unterhalt sagen, dass sie den anderen „freistellen“. „Da sagt man dann, dass man das Geld für das Kind nicht braucht und dann muss der andere nicht zahlen. Wenn sich an der Einschätzung was ändert, dann muss der andere auch Unterhalt überweisen“, sagt Frank Simon. Grundsätzlich müsse Unterhalt auch dann gezahlt werden, wenn der frühere Partner den Umgang mit dem Kind verwehrt. „Das eine hat nichts mit dem Anderen zu tun. In dem Fall würde man aber schauen, was die Gründe sind: Will das Kind nicht, verweigert die Mutter?“, sagt Frank Simon.