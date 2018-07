Linke Spur nach links, Mitte und rechte Spur nach rechts, so lautet die ganz einfache Formel. Auch bei vier und mehr Spuren fährt nur die linke Spur nach links. Blockieren Sie die Rettungsgasse, machen Sie sich strafbar. Auch wenn Einsatzfahrzeuge von ADAC und anderen Pannenhelfern nicht mit Sirene fahren, sollten Sie ihnen Platz machen. Dahinter könnten schließlich unmittelbar Feuerwehr und Polizei kommen.

Ob Sie beteiligt an einem Unfall sind oder einfach dazukommen: Sollte Ihnen deutlich werden, dass eventuelle Unfallopfer Ihre Hilfe brauchen und niemand anderes vor Ort ist, dann müssen Sie helfen. Der Paragraf 323c des Strafgesetzbuches verpflichtet genau dann zur ersten Hilfe, wenn diese zumutbar und erforderlich ist. Das heißt aber auch, Sie müssen sich selbst nicht in Gefahr bringen, um andere zu retten. „Wichtig ist, Sie können für Fehler bei Ihrer Hilfe nicht bestraft werden, solange Sie alles nach ihrem besten Wissen und ihren Möglichkeiten machen“, so Veit Raczek von der Polizei Sachsen-Anhalt. Sehen Sie aber Menschen, die unmittelbar Ihre Hilfe brauchen und Sie helfen nicht, dann begehen Sie eine Straftat. Im Ernstfall drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.