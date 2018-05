Das Prinzip von Verkaufspartys im Wohnzimmer wirkt im Onlineshopping-Zeitalter fast altmodisch: Man lädt Freunde, Kollegen, Verwandte auf Snacks und Getränke ein. Ein Verkaufsberater kommt vorbei, zeigt aktuelle Produkte einer Firma und alle können anfassen und ausprobieren. Doch die Branche boomt regelrecht: Der Direktvertrieb in Deutschland hat in den letzten zehn Jahren seinen Umsatz auf 17 Milliarden Euro verdoppelt. Wir fassen zusammen, welche Rechte Verbraucher auf Verkaufspartys haben.

Gäste und Gastgeber einer Verkaufsparty sind zu gar nichts verpflichtet. Der Verkäufer darf beispielsweise keinen Mindestumsatz für den Abend vorschreiben. „Subtil wird bei den Partys dann schon ein Kaufdruck ausgeübt: In der Gruppe kaufen die meisten was. Weil man sich komisch vorkommen würde, wenn man da den ganzen Abend was gegessen hat und nichts kauft“, sagt Michael Sittig von Stiftung Warentest. Er hat für einen Test mehrere Verkaufspartys für verschiedene Produkte wie Küchengeräte und Tupperware veranstaltet und besucht. Wer einen möglichst seriösen und gut beratenden Verkäufer einladen will, sollte auf das Logo des Bundesverbandes Direktvertrieb Deutschland (BDD) achten. Die Mitglieder des Verbandes haben sich schriftlich auf das Einhalten von Verhaltensstandards verpflichtet. „Das wird dann auch extern von einer Kontrollkommission überwacht“, sagt BDD-Geschäftsführer Jochen Clausnitzer. Aktuell hat der Verband 52 Mitglieder. Darunter sind die Großen der Branche wie Avon (Kosmetik) oder Vorwerk (Staubsauger). In Deutschland gibt es 600 weitere Direktvertriebs-Unternehmen, die nicht im BDD organisiert sind.

Auch wenn Verbraucher auf Verkaufspartys in der Regel viele Waren schon anfassen und auch testen können, dürfen sie den Kauf später rückgängig machen. „Ich kann an dem Abend unterschreiben, was ich will. Dann kommt die Ware, ich kann sie mir anschauen und ausprobieren und dann auch wieder zurück schicken“, sagt Michael Sittig. Wie beim Onlineshopping auch gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Die Frist für den Widerruf beginnt erst, wenn der Verbraucher die Ware erhält. Der Händler muss den Kaufpreis erstatten. Ein Gutschein reicht nicht. Seit 2014 können Händler festlegen, dass Kunden das Porto für eine Retoure bezahlen müssen. Darüber sollte man sich am besten noch auf der Verkaufsparty informieren. „Ich hab bei meinen Verkaufspartys tatsächlich von einer Beraterin gehört, ich müsse nach dem Widerruf die Ware im Originalkarton zurückverschicken. Das ist so eine Mär von Verkäufern und Händlern, das muss man nicht“, sagt Michael Sittig. Bei Verkaufspartys werde aber nur sehr selten etwas zurückgeschickt, sagt BDD-Geschäftsführer Jochen Clausnitzer: „Nur jeder hundertste Kauf wird rückgängig gemacht, beim Onlineshopping ist es jeder zehnte.“ Das liege daran, dass die Veranstalter der Verkaufspartys auf gute Beratung und Glaubwürdigkeit setzten.