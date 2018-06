Andere Länder, andere Regeln. Das gilt auch für den Straßenverkehr! Autofahrer sollten daher vor allem während der Urlaubszeit die Verkehrsbestimmungen ihrer Reiseländer kennen. Denn wer dagegen verstößt, muss ordentlich zahlen. Und da nutzt es nichts, sich mit Unwissenheit herauszureden.

Jedes Land hat seine eigenen Regeln

Es gibt zwei Arten von Vorschriften, die für Auslandsurlauber interessant sind: Die sogenannten Ausrüstungsvorschriften gelten für Fahrzeuge, die im jeweiligen Land zugelassen sind und die deutsche Autoreisende kennen sollten, wenn sie einen Mietwagen gebucht haben. Denn in einigen EU-Ländern sind Dinge im Fahrzeug notwendig, die in Deutschland nicht vorgeschrieben sind. In Belgien und Polen muss z.B. ein Feuerlöscher mitgeführt werden. Für alle Verkehrsteilnehmer, also auch deutsche Fahrer mit ihren eigenen Autos im Ausland, greifen die so genannten Verhaltensvorschriften der jeweiligen Länder.

Promillegrenzen

Die Promille-Höchstgrenze ist von Land zu Land verschieden. In Tschechien und Ungarn beispielsweise gelten strikte 0,0 Promille. In Schweden und Polen dürfen sich Autofahrer schon mit 0,2 Promille nicht mehr hinters Steuer setzen. In den meisten Ländern der EU darf man mit 0,5 Promille Alkohol im Blut noch Auto fahren, in England sogar mit 0,8 Promille.

Bildrechte: Colourbox Wer sich daran nicht hält, muss oft richtig tief in die Tasche greifen. Wer in Skandinavien erwischt wird, muss oft mit einer Strafe von 700 Euro und mehr rechnen, teils sind auch Freiheitsstrafen möglich. Wer in Italien mit mehr als 1,5 Promille erwischt wird, muss über 1.000 Euro zahlen. Auch können der Führerschein und das Fahrzeug eingezogen werden. Übrigens: In Frankreich müssen keine Alkoholtester mehr im Privatwagen mitgeführt werden.

Teure Temposünden

Temposünden werden im Ausland besonders hart bestraft. So werden in Deutschland 35 Euro fällig, wenn man 20 km/h drüber liegt. In Belgien werden 100 Euro fällig, in Italien mindesten 170 Euro. Äußerst genau nehmen es auch die Schweizer mit dem Tempolimit: Wer nur einen Stundenkilometer über der Geschwindigkeitsgrenze liegt, zahlt inner- und außerorts rund 40 Euro, auf Autobahnen rund 20 Euro. Spitzenreiter ist Norwegen: Minimum 375 Euro werden bei 20 km/h zu schnell fällig, in geschlossenen Ortschaften sogar noch mehr.

Tagfahrlicht

In vielen Ländern herrscht selbst tagsüber Lichtpflicht – allerdings nicht in Deutschland und Frankreich. In den skandinavischen Ländern, der Schweiz und Italien dürfen auch Tagfahrlichter verwendet werden. In den anderen Ländern empfiehlt es sich, sogar ganztätig das Abblendlicht einzuschalten. Wer beispielsweise in Estland auch bei entsprechender Helligkeit ohne eingeschaltetes Abblendlicht auf der Straße erwischt wird, muss mindestens 190 Euro Strafe zahlen. In den meisten anderen Ländern sind zwischen 30 und 60 Euro fällig.

Telefonieren am Steuer wird teuer

Bildrechte: Colourbox.de Seit dem 1. Februar 2018 darf auch in Schweden nicht mehr am Steuer telefoniert werden. Damit verbietet nun auch das letzte europäische Land das Nutzen des Mobiltelefons am Lenkrad. In Deutschland kostet das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung 60 Euro und einen Punkt. Mit rund 100 Euro wird das Vergehen in Griechenland, Finnland und Spanien geahndet. 160 Euro schlagen in Italien zu Buche, 200 Euro in Dänemark und bis zu 400 Euro in Estland.

Mautgebühren im Ausland

Auf europäischen Autobahnen und Schnellstraßen fahren Autofahrer fast nirgendwo mehr kostenlos, denn in vielen Ländern und/oder Städten wird eine Maut fällig. Die Maut kann nach zwei verschiedenen Systemen erhoben werden. Entweder wird die Gebühr abhängig von der gefahrenen Strecke berechnet, oder es muss für die Nutzung von Autobahn und Schnellstraßen eine Vignette gekauft werden. Vignetten sollten in grenznahen Tankstellen, direkt an den Grenzübergängen oder online gekauft werden.

Mautpreller müssen auf jeden Fall mit hohen Strafen rechnen. Wird man beispielsweise in Österreich ohne gültiges „Pickerl“ erwischt, wird für den Pkw eine Ersatzmaut von 120 Euro fällig. Wer die Summe nicht vor Ort begleicht, dem drohen Geldstrafen von mindestens 300 Euro.

Besondere Vorsicht ist in Italien geboten: Viele zahlen dort die Maut-Gebühren mit der Kreditkarte. Die Urlauber schieben die Karte in den Automaten an der Schranke, sie öffnet sich und die Fahrer erhalten eine Quittung. Auf der steht allerdings oft „mancato pagamento” (keine Zahlung). Später erhalten sie dann ein Schreiben aus Italien und sollen ein Bußgeld zahlen, teils mit deutlichen Aufschlägen. Um das zu umgehen, muss man sofort nach Erhalt der Quittung die nächste Servicestation des Autobahnbetreibers aufsuchen (Punto blu) und zahlen. Übrigens: Die Maut kann auch per elektronischer Mautbox Telepass und online bezahlt werden.

Warnwestenpflicht

In Deutschland gilt: In jedem Fahrzeug muss unabhängig von der Zahl der mitfahrenden Personen eine Warnweste vorhanden sein. Doch die Warnwestenpflicht ist in Europa nicht einheitlich geregelt. Die Regelungen und Geldbußen bei Missachtung unterscheiden sich von Land zu Land. In Frankreich z. B. müssen alle Auto- und Motorradfahrer, die ihr Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften im Falle einer Panne oder eines Unfalls verlassen, immer eine Warnweste tragen. Eine ähnliche Regel gibt es in Italien. Im Falle einer Kontrolle muss die Warnweste aber nicht gezeigt werden. In Luxemburg müssen sogar Fußgänger nachts oder tagsüber bei schlechten Lichtverhältnissen außerhalb geschlossener Ortschaften eine Warnweste tragen. Übrigens: Die Westen gehören dabei in eine Ablage im Innenraum, denn man soll ja schließlich nicht den halben Kofferraum ausräumen, um an die Warnwesten zu kommen. In Frankreich werden 90 Euro fällig, wenn man nach einem Unfall keine Weste anlegt, in Belgien und der Slowakei sind es rund 50 Euro, in Luxemburg sind es 75 Euro.

Warndreieck und Ersatzlampen

Bildrechte: colourbox In fast jedem europäischen Land gilt eine Warndreieckpflicht, in der Türkei und in Zypern müssen sogar zwei Warndreiecke mitgeführt werden. Abgesehen davon gibt es in anderen Ländern weitere Gegenstände, die zu jeder Zeit im Auto mitgeführt und gezeigt werden müssen, und die hierzulande keiner auf dem Schirm hat: Unter anderem im Baltikum, in Bulgarien, Griechenland, Rumänien und in der Türkei ist ein Feuerlöscher mitzuführen. In Belgien und Polen müssen nur dort zugelassene Fahrzeuge einen mitführen. Ein Abschleppseil ist in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien Pflicht, Ersatzlampen sollten in Kroatien, Slowenien und Russland nicht fehlen. Autofahrer müssen mit Bußgeldern ab 15 Euro rechnen, wenn sie der Mitführpflicht nicht nachkommen.

Eintreiben von Bußgeld