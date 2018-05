Walter Riester ist Namensgeber der Riesterrente. Bildrechte: IMAGO

Im Gegensatz zu einer üblichen Altersvorsorge muss man nicht einen bestimmten Beitrag an eine Versicherung überweisen, sondern kann das Ersparte zielgerichtet in verschiedene Modelle investieren.



Umgangssprachlich unterscheidet man zwischen "Geld-Riester" und "Wohn-Riester". "Geldriester bezieht sich auf Sparverträge, aus denen ab Rentenbeginn eine lebenslange Rente geleistet wird", erklärt Andrea Heyer, Finanzexpetin von der Verbraucherzentrale. Sie kann auf drei Arten genutzt werden: mit Versicherungen, einem Banksparplan oder einem Fonds. "Mit Wohnriester ist die Finanzierung selbst genutzter wohnwirtschaftlicher Projekte gemeint", so die Expertin weiter. In Frage kommen hier dabei beispielsweise Riester-Bauspardarlehen oder die Riester-Kombifinanzierung.