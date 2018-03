Kriterium 1: Wie gut deckt die Farbe?

Ein Qualitätsmerkmal für gute Farbe ist ihre Deckkraft. Farben mit hoher Deckkraft versprechen, dass man die Wände in der Regel nur einmal streichen muss. Das spart Zeit und natürlich auch Geld. Wird auf dem Farbeimer mit "Klasse 1"-Deckkraft geworben, sollte genau das möglich sein. Die geringste Deckkraft haben Farben der Klasse 4. Im Test von Stiftung Warentest 09/2017 hat sich aber herausgestellt, dass die Angaben der Hersteller auf der Verpackung nicht immer mit den Testergebnissen übereinstimmen. In der Praxis zeigte sich, dass ein zweiter Anstrich oft notwendig ist, vor allem wenn der alte Untergrund farbig ist oder aus Gipskartonplatten besteht.

Kriterium 2: Wie gut lässt sich die gestrichene Wand reinigen?

Ein Essensspritzer hier, ein Farbfleck da: Weiße Wände bleiben meist nicht lange weiß. Wie gut sich eine Farbe reinigen lässt, gibt die Nassabrieb-Beständigkeit an.

Bildrechte: IMAGO Sie wird in fünf Klassen unterteilt. "Je niedriger die Zahl, desto besser die Strapazierfähigkeit der Oberfläche", erklärt die Chemikerin und Projektleiterin von Stiftung Warentest Dr. Sara Wagner-Leifhelm. Ähnlich wie bei der Deckkraft hat der Test aber ergeben, dass die tatsächliche Nassabriebbeständigkeit nicht immer den Angaben entspricht.

Kriterium 3: Kunstharzbasis oder Naturstoffbasis?

Wandfarbe kann aus unterschiedlichen Bindemitteln herstellt werden, die unter andrem dafür sorgen, wie gut die Farbe haftet oder auch wie kräftig sie leuchtet. Unterschieden wird zwischen Farben auf Kunstharzbasis und auf Naturstoffbasis. Laut Stiftung Warentest hat dies aber keinen Einfluss auf die Raumluftbelastung nach dem Anstrich. Bei beiden Möglichkeiten gab es in diesem Punkt gute und mangelhafte Ergebnisse. Wer aber Wert auf natürliche Produkte legt, sollte sich über die Farben auf Naturstoffbasis informieren.

Kriterium 4: Konservierungsstoffe und der "Blaue Engel"

Die meisten Wandfarben enthalten Konservierungsstoffe, damit sich die Farben mindestens zwei Jahre im Eimer halten. Sonst besteht die Gefahr, dass sich Bakterien und Pilze in der Farbe vermehren und sie unbrauchbar machen. Zu diesen Konservierungsstoffen gehören unter anderem Isothialzolinone, die jedoch Allergien auslösen können. Inzwischen gibt es aber auch Wandfarben ohne diese Konservierungsstoffe. Bei ihnen wird die Haltbarkeit meist über einen anderen pH-Wert erreicht.

Bei Produkten, die den "Blauen Engel" auf ihrer Verpackung haben, sind die Konservierungsstoffe "auf ein Minimum" reduziert. Das hat jedoch für dsie Expertin von der Stiftung Warentest einen Haken: "Auch in Produkten mit dem 'Blauen Engel' sind Konservierungsstoffe enthalten, die Allergien auslösen können." Besser sei es daher, auf Hinweise wie "enthält keine Konservierungsstoffe" oder "konservierungsmittelfrei" zu achten. Diese Produkte sollten trotzdem zwei Jahre halten. Auch das Verfallsdatum steht auf der Verpackung.

Kriterium 5: RAL-Farben

Es ist ratsam, Farbe für bunte Wände nicht selbst zu mischen. Diese lässt sich sonst so gut wie nie wieder so herstellen. Empfehlenswert sind daher Farben in einem RAL-Ton. Jede RAL-Farbe hat eine bestimmte Nummer, die man dann auch nach Jahren überall wieder nachkaufen kann.

Bildrechte: IMAGO Bevor die Farbe an die Wand kommt, sollte man sie gut umrühren, damit Farbpigmente, die sich am Boden abgesetzt haben, wieder gleichmäßig in der Farbe verteilen. Es empfiehlt sich, bunte Farben erst an kleinen Teil der Wand zu testen und dann trocknen zu lassen. Nur im getrockneten Zustand kann man sehen, wie die Farbe wirklich auf der Wand aussieht.

Tests ergeben: Eine Farbe – viele Marken

Stiftung Warentest hat im Test von 09/2017 herausgefunden: Ein und dieselbe Farbe wird oft unter verschiedenen Herstellern verkauft – zu unterschiedlichen Preisen. Von den 33 getesteten weißen Wand­farben waren mehr als ein Drittel sogenannte Gleichheiten, deren Preise aber voneinander abweichen.

Farben richtig entsorgen

Farbreste sollte nicht gleich entsorgt werden, denn damit lassen sich später noch kleine Stellen ausbessern oder Flecken überpinseln. Der angebrochene Eimer sollte dafür am besten verschlossen, kühl und forstfrei gelagert werden, empfehlen die Experten von Stiftung Warentest.